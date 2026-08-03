Les États-Unis affirment avoir publié une licence générale modifiée concernant le Venezuela

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Les États-Unis ont publié lundi une licence générale modifiée concernant le Venezuela, qui autorise certaines transactions liées à la compagnie pétrolière d'État PDVSA, selon une publication sur le site web du département du Trésor.

Cette licence prolonge une dérogation qui protège la raffinerie Citgo Petroleum, détenue par le Venezuela, contre ses créanciers à compter du 17 septembre de cette année, selon les informations publiées sur le site web du département américain du Trésor.