Manifestations en Bolivie: le président Paz met en garde contre un "point de rupture"

Une femme indigène face à un contingent de policiers lors d'une manifestation contre le gouvernement bolivien, à La Paz, le 27 mai 2026 ( AFP / Marvin RECINOS )

Le président bolivien Rodrigo Paz a averti mercredi que la crise qui secoue le pays depuis près d'un mois "approche du point de rupture", lors d'une nouvelle journée de manifestations réclamant sa démission.

"Le pays a besoin d'ordre (...) Le temps est compté", a déclaré le dirigeant de centre droit, au lendemain d'une décision du Parlement lui ouvrant la voie à l'instauration de l'état d'urgence face à la contestation.

Le chef d'Etat, qui a une nouvelle fois appelé au dialogue, fait face à une contestation grandissante, avec des blocages routiers et des manifestations massives menées par des paysans, des mineurs et des ouvriers.

Initialement, les protestataires exigeaient des mesures contre la crise économique, la pire depuis 40 ans, mais réclament désormais la démission de M. Paz.

Après à peine six mois au pouvoir, le président de droite fait face à la pire crise économique du pays andin depuis les années 1980.

Le président bolivien Rodrigo Paz participe à un Conseil économique et social pour la Patrie, à La Paz, le 27 mai 2026 ( AFP / Aizar RALDES )

Mardi soir, le Parlement a abrogé une norme qui limitait les pouvoirs du président pour décréter l'état d'exception, permettant ainsi le recours à l'armée et des restrictions aux libertés de réunion et de circulation.

"Ceux qui veulent détruire la patrie auront affaire à (moi) et à toute la force de la Constitution", a-t-il averti. "Aux policiers, aux forces armées: sentez-vous en sécurité, votre peuple vous soutient".

Mais les manifestations ne faiblissent pas. Brandissant des drapeaux indigènes, des milliers de paysans, en majorité des femmes, ont de nouveau défilé à La Paz, à l'occasion de la fête des Mères.

"Nous n'avons pas peur de mourir. Nous donnerons nos vies pour (nous) défendre (...) nous avons déjà dit (au gouvernement) de faire ses valises", a dit à l'AFP Marta Poma Luque.

- Le peuple souffre -

"Nous en avons assez de ce président (...) A cause de lui, tout le peuple bolivien souffre", a déclaré une autre manifestante, Delta Salinas.

Les manifestants ont ensuite rejoint une marche du secteur des transports publics en grève. Dans la soirée, quelque 200 enseignants ont également manifesté.

"La police ne peut pas réprimer son propre peuple (...), qu'elle se retire", a exigé Froylan Choque.

La Paz, siège du gouvernement, est devenue l'épicentre des manifestations et des blocages provoquant des pénuries d'aliments, de médicaments et de carburant.

Une femme indigène frappe sur des casseroles lors d'une manifestation contre le gouvernement du président Rodrigo Paz à l'occasion de la Fête des Mères, à La Paz, le 27 mai 2026 ( AFP / Marvin RECINOS )

"Le prix des médicaments augmente et certains commencent à manquer", a témoigné dans un hôpital de La Paz Zulma Hinojosa, 44 ans, dont le fils souffre d'asthme et de problèmes cardiaques.

Des centaines d'habitants ont manifesté ces derniers jours contre les barrages routiers qui asphyxient La Paz, a constaté l'AFP.

Selon le président bolivien, les pertes pour l'économie atteignent 600 millions de dollars dans un pays où l'inflation tourne autour de 15%.

"C'est pire que le Covid", a affirmé M. Paz, évoquant les pénuries et la hausse des prix provoquées par les barrages routiers.

Dans une tentative d'apaisement, il a annoncé en début de semaine qu'il réduirait de moitié son salaire, une mesure symbolique, ses revenus mensuels s’élevant à environ 3.400 dollars.

Le vice-président Edmand Lara, opposant déclaré de Paz, a lui aussi appelé mercredi les leaders des manifestations au dialogue.

- "Rébellion" -

Le gouvernement accuse l'ancien président socialiste Evo Morales (2006-2019), visé par un mandat d'arrêt dans une affaire présumée de traite d'une mineure, d'alimenter les troubles.

Le dirigeant cocalero, réfugié dans la région du Chapare, son bastion politique dans le centre du pays, appelle le président à convoquer de nouvelles élections dans un délai de 90 jours.

"C'est un gouvernement totalement soumis (aux Etats-Unis, ndlr). Je me rends compte que l'heure est venue de décider qui commande: l'empire ou le peuple", a-t-il déclaré à l'AFP depuis son fief, voyant dans les manifestations une "rébellion".

Le gouvernement de Donald Trump, allié de Rodrigo Paz, les a quant à lui qualifiées de "coup d'Etat" la semaine dernière.