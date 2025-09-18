Les États-Unis accusent Live Nation et Ticketmaster de s'être associés à des courtiers en billets pour exploiter les fans

La FTC et les États accusent Ticketmaster de laisser les courtiers violer les limites imposées à la vente de billets

Ticketmaster contrôle 80 % de la billetterie primaire des grandes salles de spectacle

Les actions de Live Nation en baisse d'environ 2,3 %

La Commission fédérale du commerce des États-Unis et sept États ont accusé Live Nation

LYV.N et sa filiale de billetterie Ticketmaster d'avoir fait perdre des millions de dollars aux fans en autorisant tacitement les courtiers à s'emparer des billets de concert et à les revendre avec une marge importante, a déclaré l'agence jeudi.

Cette action en justice aggrave les déboires juridiques de Ticketmaster, qui ont commencé après la vente bâclée, en 2022, de billets pour la tournée Eras de Swift, qui a fait couler beaucoup d'encre.

Les actions de Live Nation ont baissé de 2,3 % à la suite de cette nouvelle.

Ticketmaster, qui contrôle 80 % de la billetterie primaire pour les grandes salles de concert, a ignoré les violations par les courtiers des limites d'achat de billets fixées par les artistes, ce qui lui a permis d'engranger 3,7 milliards de dollars en frais de revente entre 2019 et 2024, a allégué la FTC.

Ces actions, ainsi que le fait que Ticketmaster n'ait pas divulgué le prix total des billets, y compris les frais, ont violé la loi sur la protection des consommateurs, a déclaré l'agence.

Les représentants de Ticketmaster et de Live Nation n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

"La FTC Trump-Vance travaille dur pour s'assurer que les fans ont la possibilité d'acheter des billets à un prix équitable, et le procès d'aujourd'hui est un pas monumental dans cette direction", a déclaré Andrew Ferguson, président de la FTC, dans un communiqué.

Le Colorado, la Floride, l'Illinois, le Nebraska, le Tennessee, l'Utah et la Virginie ont déposé conjointement une plainte en Californie.

Ticketmaster a fait l'objet de vives critiques lorsque des milliards de demandes émanant de fans de Swift, de robots et de revendeurs de billets ont submergé son site web et que la société a annulé une vente de billets prévue pour le grand public.

Ticketmaster sait depuis 2018 que les revendeurs violent ses politiques, a déclaré la FTC dans son action en justice jeudi. L'agence a cité un courriel interne d'un cadre de Ticketmaster qui a copié la direction de Live Nation, déclarant que les entreprises "ferment les yeux par principe" sur les violations.

Le ministère de la justice a intenté une action en justice en 2024 pour demander le démantèlement de Live Nation et de Ticketmaster, les accusant de monopoliser les marchés de l'industrie des concerts en direct. Les entreprises ont nié ces allégations.