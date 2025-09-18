 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 864,50
+0,96%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les États-Unis accusent Live Nation et Ticketmaster de s'être associés à des courtiers en billets pour exploiter les fans
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 18:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La FTC et les États accusent Ticketmaster de laisser les courtiers violer les limites imposées à la vente de billets

*

Ticketmaster contrôle 80 % de la billetterie primaire des grandes salles de spectacle

*

Les actions de Live Nation en baisse d'environ 2,3 %

(Ajout du contexte dans les paragraphes 1-2 et 9-11, puces) par Jody Godoy

La Commission fédérale du commerce des États-Unis et sept États ont accusé Live Nation

LYV.N et sa filiale de billetterie Ticketmaster d'avoir fait perdre des millions de dollars aux fans en autorisant tacitement les courtiers à s'emparer des billets de concert et à les revendre avec une marge importante, a déclaré l'agence jeudi.

Cette action en justice aggrave les déboires juridiques de Ticketmaster, qui ont commencé après la vente bâclée, en 2022, de billets pour la tournée Eras de Swift, qui a fait couler beaucoup d'encre.

Les actions de Live Nation ont baissé de 2,3 % à la suite de cette nouvelle.

Ticketmaster, qui contrôle 80 % de la billetterie primaire pour les grandes salles de concert, a ignoré les violations par les courtiers des limites d'achat de billets fixées par les artistes, ce qui lui a permis d'engranger 3,7 milliards de dollars en frais de revente entre 2019 et 2024, a allégué la FTC.

Ces actions, ainsi que le fait que Ticketmaster n'ait pas divulgué le prix total des billets, y compris les frais, ont violé la loi sur la protection des consommateurs, a déclaré l'agence.

Les représentants de Ticketmaster et de Live Nation n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

"La FTC Trump-Vance travaille dur pour s'assurer que les fans ont la possibilité d'acheter des billets à un prix équitable, et le procès d'aujourd'hui est un pas monumental dans cette direction", a déclaré Andrew Ferguson, président de la FTC, dans un communiqué.

Le Colorado, la Floride, l'Illinois, le Nebraska, le Tennessee, l'Utah et la Virginie ont déposé conjointement une plainte en Californie.

Ticketmaster a fait l'objet de vives critiques lorsque des milliards de demandes émanant de fans de Swift, de robots et de revendeurs de billets ont submergé son site web et que la société a annulé une vente de billets prévue pour le grand public.

Ticketmaster sait depuis 2018 que les revendeurs violent ses politiques, a déclaré la FTC dans son action en justice jeudi. L'agence a cité un courriel interne d'un cadre de Ticketmaster qui a copié la direction de Live Nation, déclarant que les entreprises "ferment les yeux par principe" sur les violations.

Le ministère de la justice a intenté une action en justice en 2024 pour demander le démantèlement de Live Nation et de Ticketmaster, les accusant de monopoliser les marchés de l'industrie des concerts en direct. Les entreprises ont nié ces allégations.

Valeurs associées

LIVE NATION ENT
163,965 USD NYSE -3,24%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Sculpture représentant le logo du groupe chimique belge Solvay au siège de l'entreprise à Bruxelles
    Solvay va supprimer 140 emplois en Allemagne
    information fournie par Reuters 18.09.2025 18:32 

    Solvay a annoncé jeudi la suppression de 140 emplois sur deux sites en Allemagne, dans le cadre de mesures visant selon le groupe à assurer sa compétitivité à long terme dans le pays. Le groupe chimique belge, qui abandonne certaines lignes de produits sur son ... Lire la suite

  • Une usine pétrochimique de Gazprom Neftekhim Salavat en Russie
    Russie, un complexe pétrochimique et une raffinerie visés par des drones ukrainiens
    information fournie par Reuters 18.09.2025 18:29 

    L'Ukraine a déclaré jeudi que ses drones avaient frappé un important complexe pétrochimique et de traitement de pétrole ainsi qu'une raffinerie en Russie, dans le cadre d'une campagne de Kyiv visant à perturber l'industrie énergétique russe. L'Ukraine a intensifié ... Lire la suite

  • Un avion de chasse israélien F15
    Israël dit attaquer des cibles du Hezbollah au Sud-Liban
    information fournie par Reuters 18.09.2025 18:29 

    Israël a annoncé jeudi avoir effectué des frappes aériennes contre des cibles militaires du Hezbollah dans le sud du Liban, disant vouloir empêcher le mouvement chiite de reconstituer ses forces dans la région. Dans le cadre d'une trêve avec Israël conclue en novembre ... Lire la suite

  • L'aéroport de Toulon-Hyères, exploité par Vinci. (Crédit: / Vinci)
    Vinci : Cobra IS décroche un contrat de 885 millions d'euros dans les pays baltes
    information fournie par AOF 18.09.2025 18:26 

    (AOF) - Vinci remporte le contrat d’électrification du projet Rail Baltica d’un montant de 1,77 milliard d’euros. La part de sa filiale Cobra IS s’élève à 885 millions d’euros. Il s'agit d'un contrat d’électrification du réseau de voies ferrées d’Estonie, de Lettonie ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank