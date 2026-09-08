Les États-Unis accusent les entreprises chinoises spécialisées dans l'IA de copier de manière « malveillante » les technologies d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur la Chine aux paragraphes 1 à 3, 6 et 9, et sur les allégations américaines aux paragraphes 7 et 8)

par Courtney Rozen et AJ Vicens

Mardi, le gouvernement américain a accusé des entreprises chinoises spécialisées dans l’intelligence artificielle d’avoir copié de manière malveillante la technologie d’entreprises américaines du même secteur, ce qui risque de compliquer les relations à l’approche d’une réunion prévue entre les dirigeants des deux plus grandes économies mondiales à la fin du mois.

Selon un communiqué des autorités américaines chargées de l’application de la loi et des services de renseignement, ces entreprises chinoises auraient copié la propriété intellectuelle de laboratoires américains spécialisés dans l’IA grâce à une technique appelée « distillation ». La distillation consiste à entraîner des modèles d’IA plus petits à partir des résultats obtenus par des modèles plus grands et plus coûteux, dans le but de réduire les coûts liés à l’entraînement d’un nouvel outil d’IA.

Les autorités américaines ont accusé six entreprises chinoises, dont DeepSeek, Moonshot AI et Alibaba 9988.HK , d’avoir exploité des variantes de modèles d’IA de fabrication américaine pour entraîner leurs produits d’IA plus rapidement. Ces entreprises auraient agi ainsi «probablement à la connaissance du gouvernement chinois», selon le communiqué des autorités américaines, qui ont ajouté que les entreprises chinoises avaient ciblé des modèles d’IA d’Anthropic, d’OpenAI, de Google (filiale d’Alphabet) GOOGL.O et de SpaceX SPCX.O .

« Les entreprises chinoises spécialisées dans l’IA se livrent à des activités de distillation agressives, malveillantes et ciblées à l’échelle industrielle », ont déclaré les responsables.

Les responsables américains ont formulé ces allégations alors que l’administration du président Donald Trump se prépare à la visite du président chinois Xi Jinping aux États-Unis fin septembre. Les États-Unis et la Chine s’apprêtent également à discuter des risques liés à la sécurité de l’IA lors d’un dialogue prévu mi-septembre, comme l’avait précédemment rapporté Reuters .

L'ambassade de Chine à Washington n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant ces allégations de distillation.

Les États-Unis avaient formulé une accusation similaire en avril, avant la visite de Donald Trump à Pékin.

Le communiqué publié mardi affirmait que cette « distillation » réduisait non seulement les coûts de recherche et développement des entreprises chinoises spécialisées dans l’IA, mais renforçait également les « capacités militaires et de cyberattaques de la Chine, qui pourraient être utilisées contre les États-Unis et leurs alliés ».

Reuters avait rapporté le 31 juillet que des chercheurs militaires chinois avaient utilisé les résultats de modèles d’IA américains de premier plan pour entraîner des systèmes d’IA chinois et faire progresser les capacités de défense de la Chine.