Les États membres de l'UE se rallient à la coalition néerlandaise sur les puces en vue de l'adoption du Chips Act 2.0

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Tous les États membres de l'Union européenne ont adhéré à une coalition sur les puces électroniques dirigée par les Pays-Bas, qui fait pression pour la révision de la loi sur les puces électroniques de l'UE, a déclaré le gouvernement néerlandais lundi.
Le groupe, connu sous le nom de "Semicon Coalition", a été formé en mars par les Pays-Bas et huit autres États membres.
