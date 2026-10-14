Les États américains réclament la protection des données des enfants dans le cadre de la faillite de Character.AI

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* Les États mettent en garde contre une éventuelle vente des données personnelles des enfants et soulignent la nécessité de mettre en place des mesures de protection pour les chatbots

* Les employés de Character.AI ont « perdu confiance » dans la viabilité de la plateforme au cours de l'été

* Disney a déjà embauché la plupart des employés de Character.AI et prévoit d'acquérir la technologie des chatbots, mais pas les données des utilisateurs

par Dietrich Knauth

Un groupe de 40 procureurs généraux d'États a exhorté mercredi un juge des faillites américain du Delaware à protéger les jeunes utilisateurs de Character.AI et à garantir la sécurité de leurs données pendant la procédure de faillite de cette entreprise spécialisée dans les compagnons IA.

Character.AI a déposé son dossier de faillite lundi en fin de journée et cherche à utiliser la procédure du chapitre 11 pour régler les enquêtes et les poursuites judiciaires engagées par les États, concéder une licence d’exploitation de sa technologie à Disney DIS.N pour 20 millions de dollars, et trouver un acquéreur disposé à reprendre son activité de chatbots.

Abigail Ryan, avocate représentant les États, a déclaré au juge des faillites américain Brendan Shannon, à Wilmington, que les États négociaient actuellement un accord avec Character.AI concernant des allégations selon lesquelles ses chatbots se faisaient passer pour des professionnels de santé agréés et exposaient des enfants à des interactions à caractère sexuel et abusives.

Malgré tout, a précisé Mme Ryan, les États souhaitent s’assurer que tout acquéreur des actifs de Character.AI protégera l’historique des conversations des utilisateurs et améliorera les dispositifs de sécurité.

"Nous sommes disposés à collaborer avec les acquéreurs pour mettre en place des mesures de protection, mais nous ne voulons pas que ce qui s’est produit par le passé se reproduise avec un nouvel acquéreur," a déclaré Mme Ryan lors de la première audience de la société devant le tribunal des faillites américain.

"Cette entreprise a recueilli certaines des pensées les plus intimes que des enfants aient jamais partagées, et ces conversations pourraient désormais être vendues au plus offrant," a déclaré mercredi la procureure générale de New York, Letitia James, membre du Parti démocrate, dans un communiqué publié juste avant l’audience.

AUCUNE OFFRE POUR L'INSTANT

L’avocate de Character.AI, Erin Fay, a déclaré avoir entendu ces préoccupations "haut et fort," mais a précisé qu’aucun acheteur n’avait encore fait d’offre concernant les données des utilisateurs de l’entreprise ou son activité de chatbots.

La plateforme de l’entreprise permet aux utilisateurs d’interagir avec des personnages générés par l’IA et de les créer, personnalisés selon les demandes des utilisateurs et souvent inspirés de personnages de fiction, de célébrités et de personnages historiques. Ses utilisateurs actifs passent en moyenne deux heures par jour à discuter avec les chatbots.

Au-delà des plaintes déposées par les États, Character.AI a été poursuivie en justice par des familles qui affirment que ses chatbots ont donné des conseils préjudiciables, ont contribué au suicide de deux enfants et ont exposé des enfants à des interactions à caractère sexuel et à des actes de harcèlement. Character.AI a conclu des accords préliminaires avec cinq de ces familles.

L’entreprise fait également l’objet d’enquêtes menées par le gouvernement américain et par les autorités britanniques, italiennes, russes et australiennes.

Disney a accepté de verser 20 millions de dollars pour obtenir une licence sur la technologie et la propriété intellectuelle de l’entreprise, ainsi que pour embaucher la plupart des employés de Character.AI, mais ne s’intéresse pas au type de données qui préoccupent les procureurs généraux des États, a déclaré Mme Fay. L’acquisition des actifs par Disney doit être approuvée par le tribunal des faillites et reste soumise à des offres plus élevées.

Mme Fay a décrit une ambiance morose au sein de l’entreprise ces derniers mois, affirmant que les employés "étaient très enthousiastes à propos du produit et de la base d’utilisateurs" mais qu’ils avaient "perdu confiance dans la trajectoire de l’entreprise."

L’entreprise a attribué sa faillite aux frais juridiques et au coût élevé de la puissance de calcul et des talents en IA, affirmant qu’elle perdait entre 8 et 9 millions de dollars par mois avant de se placer sous la protection du chapitre 11.

La direction de Character.AI a commencé à s’inquiéter de sa capacité à faire face à l’attrition du personnel dès la fin de l’été. En septembre, Disney est intervenu pour embaucher la plupart des employés de l’entreprise et leur permettre de travailler à maintenir Character.AI à flot pendant le processus de vente lié à la faillite et la transition technologique, selon les documents judiciaires.