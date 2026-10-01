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Les États affirment que Corteva et Vylor, les successeurs de DuPont, doivent des dizaines de milliards au titre des coûts liés au PFA
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 19:44

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe d'États américains a intenté jeudi une action en justice contre Corteva

CTVA.N et Vylor VYLR.N , affirmant que la scission de l'activité semences de Corteva au profit de Vylor constituait une tentative frauduleuse visant à échapper à des dizaines de milliards de dollars de dettes historiques liées aux "substances chimiques éternelles" polluant l'environnement.

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