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Les essais du Starship de SpaceX font grimper les valeurs du secteur spatial à l'approche de l'introduction en bourse
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 12:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mai - ** Les actions des entreprises spatiales bondissent avant l'ouverture de la bourse alors que le Starship de SpaceX ( SPCX.O ) a mené à bien un vol d'essai largement réussi avant son introduction en bourse

** Les actions d'Intuitive Machines LUNR.O gagnent 10,2% à 42,17 $ avant l'ouverture; celles de Planet Labs PL.N progressent de 9,6% à 48,59 $ avant l'ouverture

** Les actions de Rocket Lab RKLB.O progressent de 5,6% à 143,35 $ en pré-ouverture, tandis que celles de Howmet Aerospace

HWM.N gagnent 1,4% à 260,05 $ en pré-ouverture

** Le Starship, récemment mis à niveau, a fait ses débuts vendredi après des mois de retards dans les essais, déployant une série de satellites factices et effectuant un amerrissage contrôlé dans l'océan Indien

** Le succès de la vente d'actions de SPCX pourrait valoriser la société à 1.750 milliards de dollars , mettant Elon Musk en passe de devenir le premier « trillionnaire » de l'histoire

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44,330 USD NYSE +4,35%
ROCKET LAB
135,7600 USD NASDAQ +8,22%
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