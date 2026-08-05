Les espoirs liés à l'accord au Moyen-Orient propulsent le Dow Jones et le S&P à des niveaux records ; SpaceX et AMD font baisser le Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* SpaceX recule après avoir publié ses premiers résultats depuis son introduction en bourse

* Eli Lilly progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice

* Les données d'ADP indiquent que l'économie américaine a créé 44 000 emplois en juillet

* Indices: le Dow Jones progresse de 0,83 %, le S&P de 0,07 % et le Nasdaq recule de 0,49 %

(Le point sur les échanges de l'après-midi) par Chuck Mikolajczak et Johann M Cherian

Le S&P 500 et le Dow ont atteint mercredi des records intrajournaliers grâce aux signes de progrès dans les négociations d'un accord de paix avec l'Iran, tandis que le Nasdaq s'apprêtait à enregistrer sa première baisse en cinq séances, SpaceX et AMD ayant chuté après la publication de leurs résultats trimestriels. Un accord proposé entre l’Iran et Oman donnerait à Téhéran le contrôle des navires entrant dans le golfe via le détroit d’Ormuz, ont déclaré à Reuters une source iranienne de haut rang et deux responsables régionaux, ce qui constituerait l’une des plus importantes concessions jamais accordées à l’Iran.

Les actions ont rebondi en début de semaine, le Dow Jones et le S&P 500 clôturant à des niveaux records mardi, alors que les cours du pétrole et les rendements des bons du Trésor américain reculaient, portés par l’espoir que les pourparlers de paix aboutissent à un accord, ce qui apaiserait les pressions inflationnistes et réduirait les anticipations d’une hausse des taux de la Réserve fédérale.

« Notre hausse a été fulgurante, nous n’avons même pas eu le temps de reprendre notre souffle », a déclaré Kenny Polcari, stratège en chef des marchés chez Slatestone Wealth à Jupiter, en Floride.

« C’est un progrès, mais le marché continue sur sa lancée; cette fois-ci, on ne va pas se laisser avoir tant qu’on n’aura pas constaté de réels progrès, car combien de fois avons-nous été menés en bateau au cours des quatre derniers mois? »

L’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 447,96 points, soit 0,83 %, pour atteindre 54 533,87, le S&P 500 .SPX a gagné 5,53 points, soit 0,07 %, à 7 742,05 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 129,56 points, soit 0,49 %, à 26 455,43. Le chiffre d’affaires de SpaceX SPCX.O , dirigée par Elon Musk, a presque doublé et ses pertes d’exploitation se sont réduites dans son premier rapport financier depuis son introduction en bourse, grâce à l’essor de ses activités de communications par satellite Starlink et d’intelligence artificielle, mais l’action a chuté d’environ 12 % en raison des inquiétudes quant à la durée pendant laquelle l’entreprise pourrait maintenir ses dépenses d’investissement liées à l’IA, telles que les centres de données. Le titre pourrait subir une pression supplémentaire en raison de l’expiration, à partir de jeudi, de la période de blocage post-introduction en bourse. L’autre société de Musk, Tesla TSLA.O , a reculé de 1,3%.

Advanced Micro Devices AMD.O a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux estimations, reflétant une forte demande en matière d’IA. Cependant, l’action a chuté d’environ 6 %, les investisseurs attendant davantage de preuves que ces dépenses massives en IA se traduiront par une croissance plus rapide. La hausse de 3,5 % d’Amgen AMGN.O a contribué à soutenir le Dow, le chiffre d’affaires du deuxième trimestre du laboratoire pharmaceutique ayant progressé de 9 %. Son concurrent Eli Lilly LLY.N a gagné 3,9 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année, tandis que l’indice S&P 500 du secteur de la santé .SPXHC a progressé d’environ 1 %, figurant parmi les secteurs les plus performants de la séance. La hausse de 3,4 % du titre Disney DIS.N , qui a dépassé les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre,a également contribué à la progression du Dow . Du côté des données, la croissance de l’emploi dans le secteur privé américain a ralenti en juillet, selon le rapport national sur l’emploi d’ADP . Ces chiffres constituent le deuxième d’une série de rapports sur le marché du travail publiés cette semaine, avant la publication vendredi du rapport officiel sur l’emploi. Par ailleurs, l’Institute for Supply Management a indiqué que son indice des directeurs d’achat dans le secteur non manufacturier avait légèrement progressé à 54,1 le mois dernier, contre 54,0 en juin, un chiffre inférieur à l’estimation de 54,5 avancée par les économistes interrogés par Reuters, mais supérieur au seuil de 50 qui signale une croissance.

Les données reflètent globalement un marché du travail stable, mais la guerre avec l’Iran qui a débuté fin février a maintenu les inquiétudes concernant les pressions sur les prix et la réponse de la Fed à ce sujet au premier plan des préoccupations des investisseurs. Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré lors d’une interview accordée à CNBCqu’ il estimaitque le moment était venu de commencer à relever progressivement les taux d’intérêt. La gouverneure du Conseil de la Réserve fédérale, Lisa Cook, et la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, doivent s’exprimer plus tard dans la journée. Les anticipations d’une hausse des taux par la banque centrale lors de sa réunion de septembre ont reculé à 54,9 %, selon CME FedWatch , contre 58,3 % il y a une semaine. Les titres en baisse ont été plus nombreux que ceux en hausse, dans un rapport de 1,07 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,29 pour 1 au Nasdaq. Le S&P 500 a enregistré 34 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et trois nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 94 nouveaux plus hauts et 59 nouveaux plus bas.