Les espoirs de ralentissement du coronavirus portent Wall Street

WALL STREET OUVRE EN HAUSSE PARIS (Reuters) - La Bourse de New York rebondit lundi à l'ouverture alors que la propagation du coronavirus semble ralentir dans les principales zones touchées. L'indice Dow Jones gagne 819,26 points, soit 3,89%, à 21.871,79 points et le Standard & Poor's 500 progresse de 3,74% à 2.581,63 points après quelques minutes d'échanges. Le Nasdaq Composite prenait 3,77% à 7.651,39 points à l'ouverture. Dans l'Etat de New York, épicentre de l'épidémie américaine de Covid-19, le nombre de nouveaux décès a diminué dimanche pour la première fois en l'espace d'une semaine tout en restant à un niveau extrêmement élevé. "Nous voyons la lumière au bout du tunnel. Il y a des choses qui se passent", a déclaré Donald Trump à la presse. En Europe, les signaux sont également encourageants avec un ralentissement du nombre de décès dus au coronavirus en Italie, en Espagne et en France. Néanmoins, "la prudence reste de mise", a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management. "À court terme, nous pensons que les performances du marché dépendent principalement de la rapidité à laquelle l'activité économique peut se normaliser et de la portée des mesures budgétaires pour limiter les faillites d'entreprises et les pertes d'emplois", a-t-il écrit dans une note. Côté actions, Boeing, qui a perdu plus de 60% depuis le début d'année, gagne 4,41%. Soutenu par la dynamique du marché, le secteur S&P de l'énergie prend 2,18% malgré le repli des cours pétroliers après le report d'une réunion de l'Opep+ susceptible de déboucher sur une réduction de l'offre mondiale. (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

Valeurs associées BOEING CO NYSE +9.36%