Les épiciers américains chutent après qu'Amazon a étendu la livraison le jour même aux denrées périssables
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 16:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

13 août - ** Les actions des détaillants en alimentation américains chutent dans les premiers échanges après qu'Amazon.com AMZN.O ait étendu la livraison d'épicerie le jour même aux denrées périssables ** Les abonnés d'Amazon Prime peuvent désormais recevoir des fraises, du lait, de la viande et des repas surgelés le même jour ** Le géant de la distribution Walmart WMT.N perd environ 1 %, la société de livraison Instacart CART.O chute d'environ 12 % et l'épicier américain Kroger KR.N plonge d'environ 4 % ** Les clients de plus de 1 000 villes américaines - dont Phoenix, Raleigh (Caroline du Nord) et Tampa (Floride) - peuvent se faire livrer des glaces en quelques heures. Amazon prévoit d'étendre ce service à 2 300 villes d'ici à la fin de l'année ** La livraison le jour même est gratuite pour les membres Prime, qui paient 14,99 dollars par mois ou 149 dollars par an pour les commandes supérieures à 25 dollars

*Alors qu'Amazon a longtemps lutté pour accroître sa part des ventes numériques de produits alimentaires, le déploiement à grande échelle de ce programme pourrait avoir un impact significatif - Blake Droesch, analyste chez eMarketer

Valeurs associées

AMAZON.COM
223,2300 USD NASDAQ +0,79%
INSTACART (MAPLEBEAR)
45,4350 USD NASDAQ -10,88%
KROGER
70,370 USD NYSE -4,32%
WALMART
101,920 USD NYSE -1,66%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

