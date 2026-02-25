Les entreprises suppriment des emplois alors que les investissements se tournent vers l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les craintes des investisseurs et des économistes de voir l'intelligence artificielle bouleverser les industries établies se renforcent, Goldman Sachs ayant averti mardi que l'accélération de l'adoption de l'IA pourrait faire grimper le chômage aux États-Unis cette année, des pertes d'emplois apparaissant déjà dans les secteurs les plus exposés à l'automatisation.

Les économistes de Goldman Sachs ont estimé que la technologie était responsable de 5 000 à 10 000 pertes d'emploi nettes mensuelles dans les industries américaines les plus exposées l'année dernière, et représentait 7 % du total des licenciements prévus en janvier .

Voici une liste par ordre alphabétique des licenciements mondiaux annoncés liés à l'IA depuis octobre dernier:

AGORA AGOP.WA

Le groupe de médias polonais a déclaré en décembre qu'il prévoyait de licencier jusqu'à 166 employés, soit 6,56 % de ses effectifs, dans le cadre d'une restructuration visant à améliorer ses activités numériques.

ALLIANZ ALVG.DE Le groupe d'assurance allemand prévoit de supprimer jusqu'à 1 800 emplois dans sa division d'assurance voyage, l'IA remplaçant de plus en plus les processus manuels, a déclaré à Reuters en novembre dernier une source au fait de ces projets.

AMAZON AMZN.O Le géant de la technologie a confirmé 16 000 suppressions d'emplois dans l'entreprise le 28 janvier, laissant entrevoir la possibilité de nouvelles réductions dans le cadre d'une refonte axée sur l'IA et l'efficacité.

AUTODESK ADSK.O Le fabricant américain de logiciels de conception a déclaré le 22 janvier qu'il supprimerait environ 7 % de sa main-d'œuvre mondiale, soit environ 1 000 emplois, car il réoriente ses dépenses vers sa plateforme cloud et ses initiatives en matière d'IA.

BRITISH AMERICAN TOBACCO BATS.L Le vendeur de cigarettes, de tabac et de produits à base de nicotine a annoncé le 12 février un nouveau programme de productivité axé sur l'IA qui devrait entraîner des suppressions d'emplois, sans préciser quelle proportion des effectifs serait touchée.

DOW DOW.N Le producteur américain de produits chimiques a déclaré le 29 janvier qu'il allait supprimer environ 4 500 emplois, soit 13 % de son effectif total, car il rationalise tous ses processus de travail de bout en bout en recourant à l'automatisation et à l'IA.

HP INC HPQ.N Le fabricant américain d'ordinateurs et d'imprimantes a déclaré en novembre dernier qu'il prévoyait de supprimer 4 000 à 6 000 emplois dans le monde d'ici l'exercice 2028, car il rationalise ses opérations et adopte l'IA.

MERCADOLIBRE MELI.O La société brésilienne de commerce électronique a licencié 119 personnes dans le cadre de l'expansion de l'IA, a rapporté Folha de S. Paulo le 12 janvier.

META META.O Le propriétaire de Facebook et d'Instagram supprime plus de 1 000 emplois dans son unité Reality Labs dans le cadre d'une réorientation du Metaverse vers les dispositifs d'IA, a rapporté Bloomberg le 13 janvier.

Meta supprime également environ 600 postes sur les plusieurs milliers de rôles dans ses laboratoires de superintelligence, a déclaré le propriétaire des plates-formes de médias sociaux en octobre.

NIKE NKE.N

Le géant des vêtements de sport licencie 775 employés, a déclaré une source familière avec le sujet à Reuters en janvier, alors que l'entreprise cherche à augmenter ses profits et à accélérer son utilisation de l'automatisation.

PINTEREST PINS.N La plateforme de médias sociaux a déclaré en janvier qu'elle allait supprimer jusqu'à 15 % de ses effectifs pour réorienter ses ressources vers des rôles et une stratégie axés sur l'IA.

SEB SEBF.PA Le fabricant français de petits appareils électroménagers et d'ustensiles de cuisine a déclaré le 25 février qu'il lancerait un plan de restructuration qui prendrait également "pleinement avantage" des possibilités offertes par l'IA qui pourrait avoir un impact sur jusqu'à 2 100 emplois dans le monde d'ici 2027.

TELSTRA TLS.AX La plus grande entreprise de télécommunications d'Australie prévoit de supprimer 650 emplois dans le cadre d'une restructuration axée sur l'IA avec l'entreprise indienne Infosys

INFY.NS , a rapporté The Australian le 11 février.

WISETECH WTC.AX La société australienne de logiciels a déclaré le 25 février qu'elle supprimerait environ 2 000 emplois, soit près d'un tiers de sa main-d'œuvre mondiale, car elle intègre l'IA dans les logiciels clients et les opérations internes.