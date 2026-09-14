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Les entreprises spécialisées dans l'IA doivent prouver que leurs services sont sûrs pour les citoyens, selon la Commission européenne
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 12:34
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Union européenne est favorable au développement de l'innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais les entreprises doivent prouver que leurs services sont sûrs pour les citoyens afin de pouvoir exercer leurs activités au sein de l'Union, a déclaré lundi Thomas Regnier, porte-parole de la Commission européenne.

Le débat sur l'IA a été remis sur le devant de la scène après que le directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, a déclaré samedi que les entreprises devaient ralentir le rythme des progrès des modèles d'IA.

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