Les entreprises se démènent pour obtenir des remboursements de droits de douane alors que les États-Unis s'apprêtent à lancer la procédure de réclamation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le nouveau système de dépôt des demandes de remboursement des importations entre en service lundi

* De nombreuses personnes craignent que le système ne tombe en panne ou ne rencontre d'autres problèmes

* La question demeure de savoir si les consommateurs bénéficieront d'une partie du remboursement des droits de douane

(Mise à jour avec la citation du directeur général de Danby au paragraphe 20, modifications pour tenir compte de la longueur) par Timothy Aeppel, Nicholas P. Brown et Christoph Steitz

Jay Foreman s'est dit "prêt à tout" pour le lancement par le gouvernement américain, lundi, d'un nouveau système visant à rembourser jusqu'à 166 milliards de dollars de droits de douane perçus illégalement, mais, comme beaucoup d'autres importateurs, il est conscient que beaucoup de choses peuvent encore mal tourner.

"Il faut s'inquiéter de ce qu'ils pourraient faire pour bloquer les choses", a déclaré le directeur général du fabricant de jouets Basic Fun, qui vend des camions Tonka, des oursons et des jouets de construction K'Nex.

Le système de remboursement est le dernier rebondissement en date d'une bataille interminable sur les droits de douane perçus au cours de l'année écoulée dans le cadre des efforts déployés par le président Donald Trump pour restructurer les relations commerciales des États-Unis avec la quasi-totalité des pays du monde. L'évolution constante des droits de douane a perturbé le commerce mondial, car les entreprises se sont empressées de modifier leurs chaînes d'approvisionnement afin de les éviter et de déterminer qui paierait les taxes en fin de compte.

En février, la Cour suprême des États-Unis a annulé les droits de douane imposés par le président Trump en vertu d'une loi destinée à être utilisée en cas d'urgence nationale, infligeant au président républicain une défaite cinglante. Dans un document déposé au tribunal mardi , le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a déclaré avoir achevé le développement de la phase initiale du système de remboursement, connu sous le nom de CAPE. Le système consolidera les remboursements afin que les importateurs reçoivent un seul paiement électronique, avec les intérêts le cas échéant, plutôt que de traiter les remboursements entrée par entrée. Les détracteurs des droits de douane de M. Trump avaient réclamé une procédure simplifiée. Un porte-parole du CBP ( ) a déclaré qu'ils ont créé un système qui "traitera efficacement les remboursements, conformément à l'ordonnance du tribunal, pour les importateurs et les courtiers qui ont payé" les droits de douane.

Les fonctionnaires des douanes ont déclaré qu'au 9 avril, quelque 56 497 importateurs avaient accompli les démarches nécessaires pour recevoir des remboursements électroniques, pour un montant total de 127 milliards de dollars, soit plus des trois quarts du montant total pouvant être remboursé. Plus de 330 000 importateurs ont payé les droits de douane en question sur 53 millions d'expéditions de marchandises importées, selon les documents déposés au tribunal.

Matt Field, directeur financier du fabricant de poids lourds Oshkosh, est l'un d'entre eux. Le fabricant basé dans le Wisconsin ne divulgue pas le montant qu'il a payé au titre des droits de douane d'urgence, mais M. Field a déclaré qu'il s'agissait d'un montant "important". "En tant que directeur financier, je suis attentif à chaque dollar", a-t-il déclaré.

M. Field a déclaré qu'il était prêt à déposer une demande de remboursement dès l'ouverture du portail des douanes, mais qu'il pourrait attendre que le "système se mette en place".

Plusieurs importateurs contactés par Reuters ont déclaré qu'ils s'inquiétaient de la durabilité du nouveau système de dépôt, du moins dans la phase d'ouverture, car des milliers de personnes se précipitent pour télécharger leurs demandes.

"Ce n'est pas comme la mise en vente de billets de Taylor Swift", a déclaré le directeur général de Basic Fun, Jay Foreman, qui réclame 7 millions de dollars de remboursements, mais avec autant d'entreprises qui demandent un remboursement en même temps, "on ne peut pas savoir si le portail va tomber en panne".

IL Y A DES FAILLES

Les problèmes logistiques potentiels ne manquent pas. Jason Cheung, directeur général de Huntar Co, un fabricant de jouets basé aux États-Unis et possédant une usine en Chine, a déclaré: "Ce sera bien de récupérer cet argent", mais il a ajouté qu'"il semble que le gouvernement essaie de rendre les choses difficiles".

Jason Cheung a fait remarquer que l'enregistrement nécessitait la saisie d'informations sur le compte bancaire, alors que le gouvernement en disposait déjà pour le paiement des droits de douane. De plus, les noms des entreprises doivent être exacts. "Il m'a fallu cinq tentatives avant que nous puissions être enregistrés, en raison de différences mineures telles que "company" ou "co"", a déclaré Jason Cheung.

Pourtant, a-t-il ajouté, "nous sommes très habitués à remplir des formulaires" et nous n'avons "aucune inquiétude" quant à l'obtention d'un remboursement.

Ce sentiment est partagé par Rick Woldenberg, directeur général du fabricant de jouets éducatifs Learning Resources, l'un des principaux plaignants dans l'affaire qui a conduit à l'annulation des droits de douane.

"Il y a des problèmes, bien sûr, mais je suis heureux de voir le gouvernement faire ce qu'il faut", a déclaré Rick Woldenberg, dont l'entreprise réclame plus de 10 millions de dollars. Les remboursements peuvent être demandés par toute entreprise qui est l'entité légale qui a payé les taxes, de sorte que le problème dépasse les frontières des États-Unis. Le fabricant allemand de ventilateurs ebm-papst a déclaré à Reuters qu'il était déjà enregistré sur le portail.

Mais comme le système "est une nouvelle fonctionnalité créée par les douanes américaines, il reste à voir dans quelle mesure le système gérera réellement le traitement en masse des demandes de remboursement", a déclaré un porte-parole de l'entreprise basée à Mulfingen, en Allemagne.

Jim Estill, directeur général de Danby Appliances, a déclaré que la seule préparation dont il avait besoin pour lundi était d'accéder à toutes les entrées en douane. "Nous avions déjà passé un contrat avec un consultant (PWC) pour nous aider dans cette tâche, bien que les informations soient assez simples dans notre système", a-t-il déclaré dans un courriel.

Les entreprises qui préparent les réclamations ont également déclaré qu'elles s'inquiétaient d'une démarche juridique de dernière minute de l'administration Trump qui pourrait également ralentir le processus. Les douanes ont jusqu'au début du mois de mai pour faire appel de l'ordonnance du Tribunal du commerce international les obligeant à créer le portail de remboursement des droits de douane.

La question de savoir qui bénéficiera des remboursements est devenue un enjeu politique après que les consommateurs américains ont subi une année de hausse des prix due aux droits de douane. Le système est conçu pour rembourser l'importateur officiel, et non les utilisateurs finaux qui ont payé des prix plus élevés en conséquence.

Lors d'une audition budgétaire au Congrès, jeudi, le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, l'un des principaux architectes des droits de douane annulés par la Haute Cour et des nouvelles taxes à l'importation que l'administration s'efforce de mettre en place pour les remplacer, s'est vu demander si l'administration avait l'intention de rembourser les ménages.

Les procureurs généraux des États dirigés par des démocrates qui ont intenté l'une des actions en justice décidées par la Cour suprême "ont demandé que l'argent soit reversé aux entreprises", a déclaré Jamieson Greer. "Les procureurs généraux démocrates ont demandé cela et ils obtiennent ce qu'ils ont demandé."