Les entreprises repensent les introductions en bourse en 2026, la volatilité mettant à l'épreuve les valorisations

(Mise à jour de Liftoff et changement de date)

Plusieurs entreprises ont réduit ou reporté leurs introductions en bourse aux États-Unis en 2026, la volatilité du marché, l'examen des valorisations et la faiblesse des performances de leurs pairs ayant pesé sur le pipeline des nouvelles introductions.

Les analystes de Goldman Sachs ont déclaré au début du mois qu'ils s'attendaient à ce que le nombre d'introductions en bourse double pour atteindre 120 cette année, mais ils ont averti qu'un effondrement des actions dans le secteur des logiciels avait mis en évidence les risques liés à l'évaluation.

Ces dernières semaines, des sociétés telles que Clear Street, courtier à Wall Street, Agibank AGBK.N , fintech brésilienne, et Liftoff Mobile, soutenue par Blackstone, ont réduit la taille des opérations, retiré ou repoussé leurs projets d'introduction en bourse, en attendant que la volatilité s'estompe, alors que les investisseurs sont de plus en plus attentifs aux prix agressifs et aux valorisations exorbitantes.

Voici un récapitulatif de certains des émetteurs qui ont réduit ou reporté leurs offres en 2026:

CLEAR STREET

Clear Street, courtier de Wall Street, a reporté jeudi son introduction en bourse aux États-Unis , en invoquant les "conditions du marché", ce qui constitue le deuxième report de cotation ce mois-ci, dans un contexte de volatilité accrue des marchés.

Cette décision intervient quelques heures seulement après que la société new-yorkaise a réduit de 65 % l'objectif de collecte de fonds de son introduction en bourse aux États-Unis .

Clear Street a l'intention de reconsidérer la cotation à une date ultérieure.

AGIBANK

La fintech brésilienne Agibank a levé 240 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, après avoir fortement réduit la taille de l'opération proposée et la fourchette de prix.

La société basée à Sao Paulo a vendu 20 millions d'actions à 12 dollars chacune. Elle avait auparavant proposé environ 43,6 millions d'actions entre 15 et 18 dollars chacune.

L'action, qui a fait ses débuts mercredi, a chuté de près de 15 % par rapport au prix de l'offre à la clôture de jeudi.

LIFTOFF MOBILE

Liftoff Mobile, fournisseur de services de marketing d'applications mobiles soutenu par Blackstone, a demandé à retirer son projet d'introduction en bourse aux États-Unis, après que la déroute des actions dans le secteur des logiciels a sapé l'enthousiasme des investisseurs pour les nouvelles inscriptions.

La société avait reporté son projet d'introduction en bourse en invoquant les "conditions actuelles du marché" au début du mois. Elle cherchait à lever jusqu'à 762 millions de dollars.