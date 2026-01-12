 Aller au contenu principal
Les entreprises qui achètent maintenant et paient plus tard chutent après les doutes suscités par le plan de plafonnement des taux d'intérêt des cartes de crédit de Donald Trump
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 16:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

12 janvier - ** Les actions des entreprises qui achètent maintenant et paient plus tard chutent après des gains initiaux suite aux appelsdu président américain Donald Trump à plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 % pendant un an, à partir du 20 janvier

** Certains analystes estiment que l'imposition d'un plafond sur les taux d'intérêt nécessitera une législation et pourrait dépasser l'autorité du président, ce qui jette des doutes sur la concrétisation de cette politique

** Les investisseurs estiment que la proposition peut inciter les emprunteurs à se détourner des cartes de crédit traditionnelles et à se tourner vers des prêteurs alternatifs, y compris les fournisseurs de BNPL

** Klarna KLAR.N chute de 4,2%, Affirm AFRM.O perd 6,9%

** Sezzle SEZL.O perd 2,2 %

Valeurs associées

AFFIRM HLDG RG-A
77,6000 USD NASDAQ -5,13%
BLOCK RG-A
70,890 USD NYSE +1,96%
SEZZLE
76,6000 USD NASDAQ -0,74%
