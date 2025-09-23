Les entreprises pétrolières demandent à l'autorité brésilienne de la concurrence d'intervenir dans la fusion Subsea7-Saipem

Exxon Mobil XOM.N , l'entreprise publique brésilienne Petrobras PETR4.SA et le fournisseur de services pétroliers TechnipFMC 1T1.F ont demandé au régulateur de la concurrence du pays, la Cade, d'intervenir dans une fusion entre les entreprises d'énergie Subsea7 SUBC.OL et Saipem SPMI.MI , selon des documents publics consultés par Reuters.

Dans les documents déposés jeudi, les entreprises ont déclaré que la fusion entre la société norvégienne Subsea7 et la société italienne Saipem entraînerait un niveau de concentration sur le marché des services pétroliers et gaziers sous-marins susceptible d'entraîner une hausse des coûts et de limiter la concurrence.

Les entreprises souhaitent que le Cade bloque la fusion ou impose des mesures correctives pour préserver la concurrence au Brésil, telles que des ventes d'actifs, a déclaré à Reuters une source ayant connaissance du dossier.

Le Cade n'a pas fourni d'autres informations que celles figurant dans le dossier public. Petrobras, Exxon, TechnipFMC, Saipem et Subsea7 n'ont pas commenté l'affaire dans l'immédiat.

Le groupe combiné, qui sera rebaptisé Saipem7, aura un carnet de commandes de 43 milliards d'euros (50,6 milliards de dollars), un chiffre d'affaires d'environ 21 milliards d'euros et un bénéfice de base de plus de 2 milliards d'euros, ont déclaré les entreprises dans un communiqué en juillet.

L'opération devrait être finalisée au cours du second semestre 2026, ont indiqué les entreprises.

Dans sa déclaration au Cade, Petrobras a déclaré que l'opération aurait un impact sur l'entreprise, car elle dépend des entreprises pour ses activités principales. Exxon a déclaré que l'opération entraînerait une forte concentration d'entreprises proposant des projets SURF (subsea umbilicals, risers and flowlines), ce qui réduirait la concurrence et le choix des clients.

TechnipFMC, un fournisseur de services concurrent, a déclaré que l'opération limiterait la capacité des autres acteurs à faire face à la concurrence.