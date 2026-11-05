Les entreprises les plus exposées à d'éventuelles restrictions concernant les centres de données américains après la « vague bleue »

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(Pour plus de contexte)

Les victoires démocrates dans des États clés pour les centres de données, tels que le Texas et la Géorgie, ont alimenté les attentes d’une surveillance plus stricte de l’IA , tandis que les investisseurs craignent également qu’une prolongation éventuelle du gel des autorisations de construction de centres de données au Texas ne retarde les projets.

Les États où les démocrates pourraient restreindre le développement des centres de données représentent environ 45 % de la capacité prévue aux États-Unis, le Texas représentant à lui seul environ 25 %, selon Goldman Sachs.

Voici une liste des entreprises qui pourraient être touchées par un éventuel ralentissement de la construction de centres de données:

POSSIBLES PERDANTS:

ENTREPRISES D'INFRASTRUCTURES DE CENTRES DE DONNÉES

Selon Morgan Stanley, les promoteurs de centres de données les plus exposés au Texas sont notamment Cipher Digital

CIFR.O , MARA Holdings MARA.O , SEI SEI.N et Galaxy Digital

GLXY.O .

Morgan Stanley considère que l’exposition au Texas, où le candidat démocrate élu a en partie axé sa campagne sur un moratoire sur le développement des centres de données, constitue l’un des principaux risques pour les entreprises basées dans cet État ou y menant des projets.

PRODUCTEURS D’ÉLECTRICITÉ ET FABRICANTS D’ÉQUIPEMENTS

Les entreprises d’électricité qui alimentent les centres de données en pleine expansion pourraient subir des répercussions, en particulier celles fortement exposées au Texas, en Ohio, en Pennsylvanie et en Géorgie.

Vistra VST.N , NRG Energy NRG.N , Constellation Energy

CEG.O et Talen Energy TLN.O font partie des entreprises d’électricité qui, selon J.P. Morgan, pourraient subir la pression liée aux retards de projets.

« La plupart de ces États n’ont pas imposé d’interdiction pure et simple sur le développement de centres de données, mais tout nouveau projet devrait se heurter à des obstacles plus importants pour obtenir une autorisation, ce qui confère un avantage significatif aux projets déjà approuvés », ont déclaré les analystes de J.P. Morgan.

Selon Morgan Stanley, le fabricant de moteurs à gaz Innio

INIO.O semble le plus exposé au Texas et à un ralentissement des commandes.

Morgan Stanley s’attend à une sous-performance de l’ensemble du secteur des équipements électriques, mais estime que l’impact sur GE Vernova GEV.N sera limité en raison de la diversification de sa clientèle et de son exposition régionale.

FABRICANTS DE PUCE

Les fabricants de puces sont largement considérés comme l’un des principaux bénéficiaires de l’essor de l’IA; tout ralentissement du développement des centres de données pourrait donc avoir des répercussions négatives sur le secteur des semi-conducteurs.

Les analystes d’UBS estiment que les suspensions de projets de centres de données ralentiront le rythme de déploiement jusqu’en 2028, environ 30 % des ajouts prévus pour 2028 risquant désormais d’être affectés.

« Ce ralentissement est négatif pour les semi-conducteurs et les infrastructures d’IA, mais une grande partie de cette évolution est déjà prise en compte dans les cours des semi-conducteurs, dont les valorisations avoisinent leurs plus bas niveaux depuis plusieurs années », ont-ils déclaré.

ENTREPRISES DU CLOUD

Oracle ORCL.N et CoreWeave CRWV.O font partie des entreprises qui pourraient être touchées par d’éventuels retards de construction ou moratoires, selon Baird Equity Research.

« Cela dit, nous pensons que la sous-performance récente du groupe « néocloud » a déjà intégré une grande partie des risques, même si ce n’est clairement pas la totalité », ont déclaré les analystes de Baird.

BÉNÉFICIAIRES POTENTIELS:

LES HYPERSCALERS

Les hyperscalers tels qu’Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O pourraient faire preuve de résilience grâce à leur exposition diversifiée et à leurs ressources plus importantes.

Pour les grandes entreprises, les analystes ont indiqué qu’un ralentissement de la construction de nouveaux centres de données pourrait non seulement apaiser les inquiétudes liées aux flux de trésorerie, mais aussi augmenter la valeur des capacités qu’elles possèdent ou louent déjà, car l’obtention d’autorisations pour de nouveaux projets pourrait devenir plus difficile.

SERVICES PUBLICS

Les promoteurs de centres de données moins exposés au Texas, tels qu’Applied Digital APLD.O et TeraWulf WULF.O , pourraient être mieux protégés que leurs concurrents, ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.

Ils s’attendent également à ce que les investisseurs se tournent vers des valeurs plus défensives du secteur des services publics, telles qu’Ameren AEE.N , Consolidated Edison

ED.N et Duke Energy DUK.N .