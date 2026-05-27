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Les entreprises internationales ont recours à l'IA dans leurs centres indiens afin d'internaliser davantage leurs activités publicitaires
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 16:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Aditya Soni et Haripriya Suresh

Les entreprises internationales ont recours à l'IA dans leurs centres indiens pour internaliser davantage de tâches créatives, réduire les délais d'exécution et diminuer leur dépendance vis-à-vis des agences externes en matière de publicité, alors que cette nouvelle technologie redéfinit le secteur publicitaire.

Des dirigeants de Kimberly-Clark, de Catalyst Brands (société mère de J.C. Penney) et de Target India ont déclaré à Reuters que leurs centres de compétences mondiaux implantés dans le pays utilisaient des outils d'IA dans toutes les fonctions marketing, de la création d'images et de vidéos de produits à la sélection d'influenceurs et à l'optimisation des campagnes.

Pour les grands annonceurs de tous les secteurs, des biens de consommation à la construction de camions, la capacité de l'IA à accélérer et à adapter la création de campagnes s'avère attrayante alors qu'ils cherchent à maîtriser leurs coûts marketing.

Kimberly-Clark, par exemple, a réduit le temps de création de contenu de près d’un mois à deux heures grâce à une plateforme d’IA développée en Inde, qui l’aide également à identifier les influenceurs appropriés et à localiser ses campagnes sur différents marchés.

Il y a deux ans, la création de contenu prenait 24 jours, mais aujourd’hui, « cela ne prend que deux heures » grâce à l’IA, a déclaré Deena Dayalan, directrice de Kimberly-Clark Inde, lors d’un sommet Reuters à Bengaluru.

Catalyst Brands teste actuellement des images et des vidéos de produits générées par ordinateur pour ses annonces en ligne, ce qui pourrait réduire la nécessité d’expédier des stocks à travers le monde pour des séances photo, a déclaré Nihar Nidhi, directeur général pour l’Inde.

« Bangalore est à la pointe en matière de pilotage et de création de certains prototypes », a déclaré Nihar Nidhi, ajoutant que « nous sommes sur le point de pouvoir mettre certains d’entre eux en production ».

Les rédacteurs de Roundel, la division publicitaire de Target, utilisent l'IA pour générer des publicités plus rapidement et aider l'entreprise à s'adapter plus vite aux nouvelles tendances, a déclaré la présidente pour l'Inde, Andrea Zimmerman.

« Nos partenaires commerciaux constatent en effet que ce cercle vertueux génère davantage de valeur, car nous sommes capables d’agir plus rapidement », a-t-elle déclaré, ajoutant que l’IA ouvrait de nouvelles perspectives dans des domaines tels que la fidélisation et la personnalisation.

L'ESSOR DE L'IA ET LES AGENCES DE PUBLICITÉ TRADITIONNELLES

Certains analystes ont déclaré que l'utilisation croissante de l'IA pourrait mettre sous pression le modèle traditionnel des agences. Elle contribuera également à atténuer la pénurie de talents qui a entravé les efforts des entreprises pour internaliser davantage leurs activités publicitaires.

« À l’heure actuelle, nous observons une tendance significative à la création d’agences internes – en partie motivée par les promesses de l’IA », a déclaré Jay Wilson, analyste chez Gartner.

« Les agences qui se faisaient autrefois concurrence sur la taille et l’envergure ne peuvent plus se démarquer sur ces critères », a-t-il ajouté, soulignant que la réflexion stratégique et créative serait désormais un facteur clé de différenciation.

Une enquête menée l'année dernière par Gartner auprès de 405 responsables marketing de haut niveau a montré que presque tous utilisent désormais l'IA dans une certaine mesure, les investissements dans cette technologie représentant plus de 15% des budgets marketing et étant en augmentation.

Pourtant, certains analystes ont estimé que la méfiance croissante du public à l’égard de l’IA et la spécialisation apportée par les agences de publicité garantiraient la pérennité du modèle, en particulier pour les clients disposant de budgets importants.

« Si vous vous contentez de résultats médiocres, vous pouvez tout à fait vous débrouiller seul. Mais ce n’est pas là que se trouve l’argent », a déclaré Brian Wieser, directeur général du cabinet de conseil Madison and Wall.

« La question reste posée: l'expertise a-t-elle une valeur? »

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