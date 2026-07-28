Les entreprises familiales se montrent très intéressées par les fusions-acquisitions dans le secteur américain des snacks

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* Les entreprises familiales voient un intérêt dans les sociétés cotées en bourse spécialisées dans les snacks

* Parmi les acquisitions récentes, on peut citer Utz, WK Kellogg et Kellanova

* Les valeurs alimentaires sont boudées en raison des médicaments amaigrissants et de l'évolution des goûts

par Abigail Summerville

Les entreprises alimentaires familiales se positionnent sur le marché des sociétés américaines de snacks, lesquelles se montrent de plus en plus ouvertes à l’idée de s’associer à des investisseurs privés – souvent étrangers – susceptibles de les aider à surmonter la tempête qui secoue les rayons des supermarchés. La semaine dernière, le fabricant de chips Utz UTZ.N , basé à Hanover, en Pennsylvanie, a accepté d’être racheté par le groupe allemand Intersnack, en accord avec les familles fondatrices d’Utz. Cette transaction de près de 3 milliards de dollars marque la première opération américaine d’Intersnack, filiale du conglomérat agroalimentaire familial Pfeifer & Langen. Cette opération fait suite à deux acquisitions réalisées par l’entreprise familiale italienne Ferrero, qui a racheté à la fois le fabricant de céréales WK Kellogg et la marque américaine de snacks protéinés Power Crunch. L’année dernière également, Mars, le fabricant de M&M’s et de Snickers basé en Virginie et contrôlé par la famille Mars, a racheté Kellanova, le fabricant de Pringles et de Cheez-It, dans le cadre d’une opération de privatisation spectaculaire de 36 milliards de dollars .

Des familles qui investissent dans le secteur des snacks depuis des décennies, voire plus d’un siècle pour certaines, s’arrachent les sociétés cotées en bourse qu’elles jugent sous-évaluées à la suite des ventes massives provoquées par les inquiétudes des investisseurs face à la popularité croissante des médicaments amaigrissants, à l’évolution des goûts des consommateurs et à une inflation obstinément élevée.

« Elles souhaitent s’exposer au marché américain et estiment qu’il existe un décalage entre la valeur réelle et celle reflétée par les marchés boursiers, ce qu’elles considèrent comme une opportunité d’achat », a déclaré Adam Taetle, responsable mondial des services bancaires d’investissement dans les secteurs de la consommation et de la distribution chez Lazard.

Certaines entreprises agroalimentaires, telles que Campbell’s CPB.O et Lamb Weston LW.N , ont été exclues de l’indice S&P 500 cette année, leur capitalisation boursière ayant trop diminué pour leur permettre de rester dans l’indice.

L'ÉLÉPHANT DANS LE RAYON DES SNACKS

Pour les entreprises cotées en bourse du secteur des snacks qui sont devenues des cibles de rachat, les acquéreurs familiaux sont considérés comme des actionnaires à long terme plus patients que les sociétés de capital-investissement, qui ont plus de mal à justifier de telles acquisitions, notamment en raison des possibilités limitées de sortie ultérieure de leur investissement, selon certaines sources.

« Ce type d’acquéreurs est capable de penser en termes de générations, ce qui constitue une approche très différente », a déclaré M. Taetle.

Certaines sociétés de capital-investissement et certaines entreprises cotées en bourse se montrent également prudentes à l’idée de se lancer à grande échelle dans le secteur des snacks salés en raison de la concurrence que cela susciterait face à PepsiCo PEP.N , propriétaire de Frito-Lay, selon certaines sources. La dernière acquisition de PepsiCo dans le secteur alimentaire remonte à 2025 et concernait la marque de chips tortilla Siete Foods, pour un montant de 1,2 milliard de dollars.

Pour les acquéreurs cotés en bourse, il est plus difficile de justifier une acquisition majeure dans le secteur des snacks si celle-ci s’avère être un échec. J.M. Smucker SJM.N a racheté Hostess, le fabricant des Twinkies, en 2023 pour 5,6 milliards de dollars. Depuis lors, l’entreprise a enregistré 2,9 milliards de dollars de charges de dépréciation, et son cours de bourse a chuté de 18 % depuis la transaction.

« C’est la quatrième fois au cours des deux dernières années qu’une société privée, qui n’était pas dans notre ligne de mire, s’est précipitée pour acquérir une entreprise alimentaire cotée en bourse », indique un rapport de TD Cowen sur l’opération Utz. « Il est fort probable que cela aide le marché à établir un seuil de valorisation pour d’autres “étoiles déchues” du secteur agroalimentaire parmi les sociétés à petite et moyenne capitalisation. » Cette acquisition a valorisé Utz à environ 12 fois son bénéfice de base, qui exclut les intérêts, les impôts, les dépréciations et les amortissements. TD a cité BellRing Brands BRBR.N , dont le cours est inférieur à huit fois l’EBITDA de l’année prochaine, et Simply Good Foods SMPL.O , dont le cours est inférieur à six fois ce chiffre, comme cibles potentielles. PepsiCo se négocie à environ 12 fois son EBITDA.

FUSIONS TRANSFRONTALIÈRES Bon nombre des opérations récentes comportent une dimension transfrontalière, ces entreprises cherchant à internationaliser leurs marques à l’instar de ce qu’avait fait Kellanova avec Pringles avant son rachat par Mars. C’est cette même logique qui a influencé la décision du fabricant d’épices McCormick MKC.N , basé dans le Maryland, d’acquérir la division alimentaire d’Unilever plus tôt cette année.

Intersnack, qui fabrique les chips Tyrells, Pom-Bear et Hula Hoops, est peu connu aux États-Unis, mais cherche à devenir un acteur mondial de premier plan dans le secteur des snacks salés et à mieux rivaliser avec PepsiCo. Fondée en 1968 en Allemagne, la société est aujourd’hui présente dans 31 pays. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 5 milliards de dollars en 2025, qui pourrait atteindre 6,6 milliards de dollars après le rachat d’Utz.

Des sources proches de l'opération s'attendent à ce qu'Intersnack cherche à réaliser d'autres acquisitions aux États-Unis à l'avenir. L'entreprise a refusé d'être interviewée pour cet article.

« Nous voyons là une formidable opportunité de nous associer à Utz, de nous appuyer sur ses bases solides et de contribuer à façonner l’avenir du marché des snacks en Amérique du Nord », a déclaré Johan van Winkel, président exécutif d’Intersnack, lors de l’annonce de l’opération.