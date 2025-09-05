Les entreprises européennes suppriment des emplois en réponse au ralentissement de l'économie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Bosch, Daimler Truck, Stellantis, Lloyds, OMV, Uniper, Just Eat Takeaway)

Les conditions économiques difficiles, exacerbées par les tarifs douaniers du président américain Donald Trump , et la faiblesse persistante de la demande pour de nombreux produits ont contraint les entreprises européennes à geler les embauches ou à supprimer des emplois.

Voici quelques-uns des licenciements annoncés depuis le début du mois d'avril:

CONSTRUCTEURS ET ÉQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES * BOSCH - Le fabricant allemand de pièces détachées automobiles supprimera jusqu'à 1 100 emplois d'ici 2029 en raison de la baisse des ventes sur un marché automobile qui se dégrade rapidement, a déclaré un haut responsable de l'entreprise le 22 juillet. * DAIMLER TRUCK DTGGe.DE : Le constructeur de camions a confirmé les rapports des médias le 1er août qu'il supprimerait 2 000 emplois dans ses usines aux États-Unis et au Mexique, en plus des 5 000 suppressions d'emplois annoncées précédemment en Allemagne. * STELLANTIS STLAM.MI : Le constructeur automobile a élargi son plan de départs volontaires pour l'Italie, portant la réduction totale des effectifs prévue à près de 2 500 en 2025, a indiqué l'entreprise le 10 juin. * VOLKSWAGEN VOWG_p.DE : Le directeur financier du constructeur automobile allemand a déclaré le 30 avril qu'il avait réduit ses effectifs en Allemagne d'environ 7 000 personnes depuis le début des réductions de coûts fin 2023. *VOLVO VOLVb.ST : Le porte-parole du constructeur suédois de camions a déclaré en avril qu'il prévoyait de licencier jusqu'à 800 personnes dans trois usines américaines au cours des trois prochains mois. * VOLVO CARS VOLCARb.ST : Le constructeur automobile suédois supprimera 3 000 emplois, principalement des postes de cols blancs , dans le cadre d'une restructuration plus large, alors qu'il est aux prises avec des coûts élevés, un ralentissement de la demande de véhicules électriques et l'incertitude concernant les tarifs douaniers, a-t-il déclaré le 26 mai. Le 7 mai, Volvo Cars a déclaré qu'elle supprimerait 5 % de ses effectifs dans son usine de Caroline du Sud en raison de l'évolution des conditions du marché et des politiques commerciales.

BANQUES * COMMERZBANK CBKG.DE : La banque allemande a déclaré le 14 mai qu'elle s'était mise d'accord avec le comité d'entreprise sur les conditions de suppression d'environ 3 900 emplois d'ici 2028, dans le cadre d'une stratégie visant à l'aider à atteindre des objectifs de rentabilité plus ambitieux. * HSBC HSBA.L : Le banque prévoit de supprimer 348 emplois en France par le biais d'un plan de départs volontaires, ce qui représente environ 10% de ses effectifs dans le pays, a-t-il déclaré le 14 mai. * LLOYDS LLOY.L : La banque britannique va envisager le licenciement d'environ la moitié des 3 000 employés qui sont jugés comme faisant partie des 5% les moins performants afin de réduire les coûts, a déclaré à Reuters le 4 septembre une source au fait du dossier. * UBS UBSG.S : La plus grande banque suisse a informé les syndicats italiens le 1er avril de son intention de supprimer 180 emplois dans le pays, soit environ un tiers de ses effectifs, selon des documents examinés par Reuters.

ÉNERGIE * OMV OMVV.VI : La société autrichienne de pétrole et de gaz prévoit de supprimer 2 000 postes , soit un douzième de ses effectifs mondiaux, a rapporté le journal Kurier le 4 septembre. * UNIPER UN0k.DE : L'entreprise publique a déclaré le 3 juillet qu'elle supprimerait 400 emplois , soit environ 5% de son personnel, dans un contexte de marché de l'énergie difficile.

SECTEUR INDUSTRIEL ET DE L'INGENIERIE * STMICROELECTRONICS SMPA.PA : Le directeur général du fabricant franco-italien de puces a déclaré le 4 juin qu'il s'attendait à ce que 5 000 employés quittent l'entreprise au cours des trois prochaines années, dont 2 800 suppressions d'emplois annoncées en 2025. * SYENSQO SYENS.BR : Le fabricant belge de produits chimiques accélère ses mesures de restructuration, qui comprennent la suppression d'environ 200 emplois , en raison de l'incertitude de la demande causée par les turbulences économiques mondiales, a-t-il déclaré le 15 mai.

COMMERCE DE DÉTAIL ET BIENS DE CONSOMMATION * AUCHAN: Le groupe français de supermarchés va supprimer 710 emplois et fermer 25 magasins en Espagne, a-t-il déclaré le 8 mai. * BURBERRY BRBY.L : La marque de luxe britannique va supprimer 1 700 emplois , soit environ un cinquième de ses effectifs mondiaux, afin de réduire ses coûts et de relancer ses performances, a-t-il déclaré le 14 mai. *JUST EAT TAKEAWAY TKWY.AS : L'unité allemande Lieferando de la société de livraison de nourriture prévoit de supprimer 2 000 emplois à partir de fin 2025 afin d'optimiser le modèle de son service de livraison, a déclaré la société le 17 juillet. * LVMH LVMH.PA : Le Financial Times a rapporté le 1er mai, citant une vidéo interne, que l'unité de vins et spiritueux du groupe de luxe Moet Hennessy réduirait ses effectifs d'environ 1 200 employés.

AUTRES * PROSIEBENSAT.1 PSMGn.DE : Le groupe de médias allemand va supprimer 430 postes à temps plein dans le cadre de sa transformation numérique, a-t-il déclaré le 7 mai.

Sources: Documents réglementaires, rapports Reuters et sites web des entreprises

(1 $ = 0,8806 euro)