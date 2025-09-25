Les entreprises européennes suppriment des emplois en réponse au ralentissement de l'économie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour Bosch)

Un grand nombre d'entreprises européennes ont gelé les embauches ou supprimé des emplois cette année, invoquant des conditions économiques difficiles exacerbées par les droits de douane américains et la faiblesse persistante de la demande pour de nombreux produits.

Voici quelques-uns des derniers licenciements annoncés depuis le début du mois d'avril:

CONSTRUCTEURS ET ÉQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES * BOSCH - L'entreprise allemande va supprimer 13 000 emplois alors qu'elle lutte contre un marché morose, des coûts élevés et la pression de ses rivaux, a-t-elle déclaré le 25 septembre. * DAIMLER TRUCK DTGGe.DE : Le constructeur de camions a confirmé les informations parues dans les médias le 1er août selon lesquelles il supprimerait 2 000 emplois dans ses usines aux États-Unis et au Mexique, en plus des 5 000 suppressions d'emplois annoncées précédemment en Allemagne. * STELLANTIS STLAM.MI : Le constructeur automobile a élargi son plan de départs volontaires pour l'Italie, portant la réduction totale des effectifs prévue à près de 2 500 en 2025, a-t-il déclaré le 10 juin. * VOLKSWAGEN VOWG_p.DE : Le directeur financier de l'entreprise a déclaré le 30 avril qu'elle avait réduit ses effectifs en Allemagne d'environ 7 000 personnes depuis qu'elle a commencé à réduire ses coûts à la fin de 2023. * VOLVO CARS VOLCARb.ST : Le constructeur automobile suédois va supprimer 3 000 emplois, principalement des cols blancs, dans le cadre d'une restructuration plus large, alors qu'il est aux prises avec des coûts élevés, un ralentissement de la demande de VE et l'incertitude concernant les tarifs commerciaux, a-t-il déclaré le 26 mai. Le 7 mai, Volvo Cars a déclaré qu'elle supprimerait 5 % de ses effectifs dans son usine de Caroline du Sud.

BANQUES * COMMERZBANK CBKG.DE : La banque allemande a déclaré le 14 mai qu'elle s'était mise d'accord avec le comité d'entreprise sur les conditions de suppression d'environ 3 900 emplois d'ici 2028, dans le cadre d'une stratégie visant à l'aider à atteindre des objectifs de rentabilité plus ambitieux. * HSBC HSBA.L : La banque prévoit de supprimer 348 emplois en France par le biais d'un plan de départs volontaires, ce qui représente environ 10 % de ses effectifs dans le pays, a-t-il déclaré le 14 mai. * LLOYDS LLOY.L : La banque britannique va envisager le licenciement d'environ la moitié des 3 000 employés qui sont jugés comme faisant partie des 5 % les moins performants afin de réduire les coûts, a déclaré à Reuters le 4 septembre une source au fait du dossier. * UBS UBSG.S : La plus grande banque suisse a informé les syndicats italiens le 1er avril de son intention de supprimer 180 emplois dans le pays, soit environ un tiers de ses effectifs, selon des documents examinés par Reuters.

ÉNERGIE * OMV OMVV.VI : La société autrichienne de pétrole et de gaz prévoit de supprimer 2 000 postes , soit un douzième de ses effectifs mondiaux, a rapporté le journal Kurier le 4 septembre. * UNIPER UN0k.DE : L'entreprise publique a déclaré le 3 juillet qu'elle supprimerait 400 emplois , soit environ 5 % de son personnel.

SECTEUR INDUSTRIEL ET DE L'INGENIERIE * STMICROELECTRONICS SMPA.PA : Le directeur général du fabricant de puces franco-italien a déclaré le 4 juin qu'il s'attendait à ce que 5 000 employés quittent l'entreprise au cours des trois prochaines années, dont 2 800 suppressions d'emplois annoncées en 2025. * SYENSQO SYENS.BR : Le fabricant belge de produits chimiques accélère ses mesures de restructuration, qui comprennent la suppression d'environ 200 emplois , en raison de l'incertitude de la demande causée par la crise économique mondiale, a-t-il déclaré le 15 mai.

MEDIA * PROSIEBENSAT.1 PSMGn.DE : Le groupe de médias allemand va supprimer 430 postes à temps plein dans le cadre de sa transformation numérique, a-t-il déclaré le 7 mai. * REACH RCH.L : L'éditeur du Daily Mirror britannique va supprimer 321 emplois dans le cadre d'une restructuration qui créera également 135 nouveaux postes, selon une note interne adressée au personnel le 8 septembre.

COMMERCE DE DÉTAIL ET BIENS DE CONSOMMATION * AUCHAN: Le groupe français de supermarchés va supprimer 710 emplois et fermer 25 magasins en Espagne, a-t-il déclaré le 8 mai. * BURBERRY BRBY.L : La marque de luxe britannique va supprimer 1 700 emplois , soit environ un cinquième de ses effectifs mondiaux, afin de réduire ses coûts et d'aider à relancer ses performances, a-t-elle déclaré le 14 mai. * LVMH LVMH.PA : Le Financial Times a rapporté le 1er mai, citant une vidéo interne, que l'unité de vins et spiritueux du groupe de luxe Moet Hennessy réduirait ses effectifs d'environ 1 200 employés.

AUTRES * ERICSSON ERICb.ST : Le fabricant suédois d'équipements de télécommunications a licencié 100 employés techniques au Canada, a rapporté le Globe and Mail le 8 septembre , citant la rationalisation des coûts et la consolidation de la main-d'œuvre. * JUST EAT TAKEAWAY TKWY.AS : L'unité allemande Lieferando de la société de livraison de nourriture prévoit de supprimer 2 000 emplois à partir de la fin 2025 pour optimiser le modèle de son service de livraison, a déclaré la société le 17 juillet. * NOVO NORDISK NOVOb.CO : La société pharmaceutique danoise va supprimer 9 000 emplois dans le monde entier dans le cadre d'un effort de restructuration qui vise à économiser 8 milliards de couronnes danoises (1,25 milliard de dollars) par an, a déclaré la société le 10 septembre.

Sources: Documents réglementaires, rapports Reuters et sites web des entreprises

(1 $ = 0,8806 euro) (1 $ = 6,3754 couronnes danoises)