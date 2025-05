Les entreprises européennes suppriment des emplois en réponse au ralentissement de l'économie

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Les conditions économiques difficiles et la faiblesse persistante de la demande pour de nombreux produits ont contraint les entreprises européennes à geler les embauches ou à supprimer des emplois.

Voici quelques-uns des licenciements annoncés depuis le début du mois de mars:

CONSTRUCTEURS ET ÉQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES * PORSCHE P911_p.DE : Le constructeur automobile allemand supprimera 2 000 emplois en plus des 1 900 déjà annoncés , et négociera avec les syndicats d'autres réductions au cours du second semestre de l'année, a-t-il déclaré le 12 mars. * RENAULT RENA.PA : Le constructeur automobile français a déclaré le 11 mars qu'il allait supprimer 300 emplois dans son usine de fourgonnettes de Sandouville en réponse au ralentissement de la demande de véhicules utilitaires en Europe. * STELLANTIS STLAM.MI : Le groupe a déclaré le 3 avril qu'il allait licencier temporairement 900 travailleurs dans cinq installations américaines en réponse à l'annonce des tarifs douaniers de l'administration Trump. Le 2 avril , le syndicat Fiom a déclaré que Stellantis avait convenu avec les syndicats de 350 suppressions d'emplois dans ses usines du sud de l'Italie. * VOLKSWAGEN VOWG_p.DE : Le directeur financier du constructeur automobile allemand a déclaré le 30 avril qu'il avait réduit ses effectifs en Allemagne d'environ 7 000 personnes depuis le début des réductions de coûts fin 2023. Audi, qui appartient à Volkswagen, a déclaré le 18 mars qu'il supprimerait jusqu'à 7 500 emplois en Allemagne d'ici 2029 dans des domaines tels que l'administration et le développement. * VOLVO VOLVb.ST : Le constructeur suédois de camions prévoit de licencier jusqu'à 800 personnes dans trois usines américaines au cours des trois prochains mois, a déclaré un porte-parole le 18 avril. * VOLVO CARS VOLCARb.ST : Le constructeur automobile suédois a déclaré le 7 mai qu'il réduirait de 5% les effectifs de son usine américaine de Charleston, en Caroline du Sud, en raison de l'évolution des conditions du marché et des politiques commerciales, y compris les droits de douane.

BANQUES * DEUTSCHE BANK DBKGn.DE : La plus grande banque allemande réduira les effectifs de sa banque de détail de près de 2 000 personnes en 2025, avec une réduction "significative" du nombre d'agences, a déclaré son directeur général le 19 mars. * SANTANDER UK SANS_pa.L : La branche britannique de la banque espagnole Banco Santander SAN.MC a déclaré le 19 mars que de nouvelles fermetures de succursales en Grande-Bretagne signifiaient qu'environ 750 employés pourraient perdre leur emploi. * UBS UBSG.S : La plus grande banque suisse a informé les syndicats italiens le 1er avril de son intention de supprimer 180 emplois dans le pays, soit environ un tiers du total, selon des documents examinés par Reuters.

SECTEUR INDUSTRIEL ET DE L'INGENIERIE * SIEMENS SIEGn.DE : Le groupe d'ingénierie allemand a déclaré le 18 mars qu'il supprimerait 5 600 emplois dans son activité Digital Industries afin de s'adapter à la faiblesse du marché en Allemagne et en Chine. * STMICROELECTRONICS SMPA.PA : Le fabricant franco-italien de puces a déclaré le 30 avril qu'il supprimerait environ 1 000 emplois en France, soit plus d'un tiers des 2 800 licenciements prévus dans le cadre de son programme de réduction des coûts. * THYSSENKRUPP TKAG.DE : Le conglomérat allemand prévoit de supprimer environ 1 800 emplois en raison de la faiblesse prolongée du secteur automobile qu'il fournit, a-t-il déclaré le 6 mars .

COMMERCE DE DÉTAIL ET BIENS DE CONSOMMATION * LVMH LVMH.PA : Le Financial Times a rapporté le 1er mai, citant une vidéo interne, que l'unité de vins et spiritueux du groupe de luxe français Moet Hennessy réduirait ses effectifs d'environ 1 200 employés. * MORRISONS: Le supermarché britannique a déclaré le 24 mars qu'environ 365 employés pourraient perdre leur emploi dans le cadre d'une réduction des activités des magasins visant à compenser l'augmentation des coûts. * NESTLE NESN.S : Le numéro un mondial de l'alimentation conditionnée a annoncé le 20 mars qu'il allait céder deux usines en Allemagne, ce qui aurait un impact sur environ 225 emplois, en raison d'une surcapacité de production. * PUMA PUMG.DE : Le fabricant allemand de vêtements de sport va supprimer 500 emplois dans le monde dans le cadre d'un programme de réduction des coûts, a-t-il déclaré le 12 mars.

AUTRES * BIONTECH 22UAy.DE : Le fabricant allemand de vaccins a déclaré le 10 mars qu'il prévoyait de supprimer 950 à 1 350 postes à temps plein d'ici 2027, notamment sur son site de fabrication d'ARNm à un stade avancé à Marburg, en Allemagne, et dans ses activités de recherche en Europe et en Amérique du Nord. * DHL DHLn.DE : Le groupe logistique allemand a annoncé le 6 mars son intention de supprimer environ 8 000 emplois en Allemagne afin d'économiser plus d'un milliard d'euros (1,14 milliard de dollars). * PROSIEBENSAT.1 PSMGn.DE : Le groupe de médias allemand supprimera 430 postes à temps plein dans le cadre de sa transformation numérique, a-t-il déclaré le 7 mai. * UPM UPM.HE : L'entreprise forestière finlandaise a déclaré le 11 mars qu'elle fermerait définitivement une usine de papier en Allemagne et mettrait en œuvre des mesures de réduction des coûts qui auront un impact sur 462 emplois.

