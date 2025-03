Les entreprises européennes suppriment des emplois en raison du ralentissement économique

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de Siemens et Santander UK)

Les conditions économiques difficiles et la faiblesse persistante de la demande pour de nombreux produits ont contraint les entreprises à travers l'Europe à geler les embauches ou à supprimer des emplois.

Voici quelques-unes des suppressions d'emplois annoncées depuis le début de l'année 2025:

CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES ET DE PIÈCES AUTOMOBILES * CONTINENTAL CONG.DE : La branche automobile du fabricant allemand de pneus a décidé le 18 février de supprimer 3 000 emplois dans son segment de recherche et développement d'ici fin 2026. * PORSCHE P911_p.DE : Le constructeur automobile allemand supprimera 2 000 emplois en plus des 1 900 déjà annoncés , et entamera des négociations avec les syndicats au second semestre 2025 sur de nouvelles réductions, a-t-il déclaré le 12 mars. * RENAULT: Le 11 mars, le constructeur automobile français a annoncé sur qu'il supprimerait 300 emplois dans son usine de fourgonnettes de Sandouville, dans le nord de la France, en raison du ralentissement de la demande de véhicules utilitaires en Europe face à une incertitude économique croissante. * VOLKSWAGEN: Le constructeur automobile allemand prévoit de licencier 1 600 personnes, soit près de 30 % des effectifs de son unité logicielle Cariad d'ici fin 2025, a rapporté le 11 mars le journal allemand Handelsblatt , citant des sources internes à l'entreprise.

Audi, qui appartient à Volkswagen, a déclaré le 18 mars qu'elle supprimerait jusqu'à 7 500 emplois en Allemagne d'ici 2029 dans des domaines tels que l'administration et le développement.

BANQUES * COMMERZBANK CBKG.DE : La banque allemande a déclaré le 13 février qu'elle supprimerait 3 900 emplois, principalement locaux, d'ici 2028. * SANTANDER UK SANS_pa.L : La branche britannique de la banque espagnole Banco Santander SAN.MC a déclaré le 19 mars que de nouvelles fermetures de succursales en Grande-Bretagne pourraient entraîner la perte d'environ 750 emplois.

INDUSTRIELS ET INGÉNIERIE * SIEMENS SIEGn.DE : Le groupe d'ingénierie allemand a annoncé le 18 mars qu'il supprimerait 5 600 emplois dans son activité Digital Industries pour s'adapter à la faiblesse des marchés allemand et chinois. * THYSSENKRUPP TKAG.DE : Le conglomérat allemand prévoit de supprimer environ 1 800 emplois en raison de la faiblesse prolongée du secteur automobile qu'il approvisionne, a-t-il déclaré le 6 mars .

VENTE AU DÉTAIL ET BIENS DE CONSOMMATION * TESCO TSCO.L : Le plus grand groupe de supermarchés britannique prévoit de supprimer environ 400 emplois dans ses magasins et son siège social, afin de réaliser des économies d'efficacité et d'investir dans l'entreprise, a-t-il déclaré le 29 janvier . * PUMA PUMG.DE : Le fabricant allemand de vêtements de sport supprimera 500 emplois dans le monde dans le cadre d'un programme de réduction des coûts, a-t-il déclaré le 12 mars. * SAINSBURY'S SBRY.L : Le groupe britannique de supermarchés a proposé le 23 janvier de supprimer plus de 3 000 postes afin de réduire ses effectifs et de réaliser des économies pour faire face à un « environnement de coûts particulièrement difficile ».

AUTRES * AKZONOBEL AKZO.AS : Le fabricant de peinture néerlandais prévoit de supprimer environ 2 200 emplois et de fermer au moins cinq autres sites en 2025 dans le cadre de ses efforts de restructuration, a-t-il déclaré le 29 janvier . * ARKEMA AKE.PA : Le groupe français de chimie de spécialité prévoit de supprimer 154 postes sur son site de Jarrie en France après avoir décidé d'y arrêter une partie de sa production, a-t-il déclaré le 21 janvier . * BIONTECH 22UAy.DE : Le fabricant allemand de vaccins contre la COVID-19 a annoncé le 10 mars qu'il prévoyait de supprimer entre 950 et 1 350 postes à temps plein d'ici 2027, notamment sur son site de fabrication d'ARNm en phase finale à Marburg, en Allemagne, et dans ses activités de recherche en Europe et en Amérique du Nord. * BP BP.L : La compagnie pétrolière et gazière britannique va supprimer environ 4 700 emplois , soit plus de 5 % de ses effectifs totaux, dans le cadre des efforts de réduction des coûts du directeur général Murray Auchincloss, a-t-elle déclaré le 16 janvier. * DHL DHLn.DE : Le groupe logistique allemand a annoncé le 6 mars son intention de supprimer environ 8 000 emplois en Allemagne pour économiser plus d'un milliard d'euros (1,1 milliard de dollars). * NESTE NESTE.HE : Le raffineur de pétrole et producteur de biocarburants finlandais va supprimer environ 600 postes, a-t-il déclaré le 13 février . * TELE2 TEL2b.ST : Le groupe suédois de télécommunications a déclaré le 29 janvier qu'il prévoyait de supprimer plus de 600 emplois en 2025 afin de réduire ses coûts et d'accroître sa rentabilité. * UPM UPM.HE : La société forestière finlandaise a déclaré le 11 mars qu'elle fermerait définitivement une usine de papier en Allemagne et mettrait en œuvre des mesures de réduction des coûts qui auront un impact sur 462 emplois, invoquant un marché en mutation et une surcapacité.

Source: Dépôts réglementaires, articles Reuters et sites Web des entreprises

(1 $ = 0,9144 euros)