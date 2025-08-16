 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
En Ukraine, des habitants consternés après le sommet Trump-Poutine
information fournie par Reuters 16/08/2025 à 19:58

U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska

par Yurii Kovalenko et Serhiy Chalyi

Des Ukrainiens ont exprimé leur colère et leur frustration samedi au lendemain d'un sommet très attendu entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui s'est conclu sans accord sur un cessez-le-feu, et après l'accueil fait au président russe, jugé trop complaisant.

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi que les Ukrainiens devaient accepter un accord pour mettre fin à la guerre avec la Russie parce que cette dernière est "une très grande puissance, et pas eux", au lendemain d'un sommet où le président russe Vladimir Poutine n'a pas cédé sur l'instauration d'un cessez-le feu

"Il (Vladimir Poutine) a gagné. (Donald) Trump a montré sa disposition envers lui et en même temps envers nous. Cette réunion ne s'est pas bien terminée pour l'Ukraine", a déclaré un soldat de 26 ans qui s'est identifié par son indicatif militaire "Dja".

"Nous devons mettre fin à la guerre. Nous devons vraiment nous asseoir à la table des négociations et discuter, parvenir à un accord, parce que chaque jour, des combattants meurent, sont blessés", a appelé de ses voeux le soldat.

"Dja" participait à un baptême dans une église de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, l'une des quatre régions que la Russie prétend avoir annexées, bien qu'elle ne les contrôle pas entièrement.

LES BOMBES VONT CONTINUER DE TOMBER

"Ils (Vladimir Poutine et Donald Trump) ont conclu certains accords pour leurs États", a déclaré Viktor Tkach, l'aumônier qui a mené le baptême. "Et ici en Ukraine, à Zaporijjia, dans la région de Zaporijjia, nous continuerons à souffrir, les bombes planantes continueront à nous tomber dessus".

Certains se sont indignés du fait que Donald Trump ait invité Vladimir Poutine aux États-Unis et l'ait traité avec autant de respect, comme un égal.

Vladimir Poutine est recherché par la Cour pénale internationale, accusé du crime de guerre pour avoir déporté des centaines d'enfants d'Ukraine, ce qu'il nie.

"Hier encore, un missile balistique a été lancé sur Soumy. Et cet animal (Vladimir Poutine) s'envole pour l'Alaska où les gens l'applaudissent, et le tapis rouge est déroulé devant lui", a déploré Hanna Koutcherenko, un mannequin de 25 ans, à Kyiv. "Comment cela est-il possible aujourd'hui ?"

Une image détournée montrant Donald Trump et Vladimir Poutine se serrant la main sur le tarmac de l'aéroport, avec en toile de fond des immeubles d'habitation bombardés en Ukraine, a largement circulé en ligne.

"Je ne sais même pas à quoi pense Trump. J'ai l'impression qu'il est exactement le même (que Poutine)", a déclaré Tetiana Vorobei, une retraitée de Kyiv. "Ils sont identiques."

(Avec la contribution de Yuliia Dysa, rédigé par Gareth Jones ; version française Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
Donald Trump
Vladimir Poutine
