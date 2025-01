Les entreprises européennes suppriment des emplois alors que l'économie s'essouffle

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les licenciements d'AkzoNobel en France)

Les conditions économiques difficiles et la faiblesse persistante de la demande pour de nombreux produits ont contraint les entreprises européennes à geler les embauches ou à supprimer des emplois.

Voici quelques-uns des licenciements annoncés depuis le début du mois d'octobre:

BANQUES * SANTANDER SAN.MC : La banque espagnole a déclaré en octobre qu'elle supprimerait plus de 1 400 emplois dans ses activités britanniques. * UNICREDIT CRDI.MI : La banque italienne a signé un accord avec les syndicats comprenant 1 000 départs volontaires et 500 nouveaux emplois, a déclaré le syndicat bancaire italien Fabi le 17 octobre.

CONSTRUCTEURS ET ÉQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES * BOSCH: Les plans de réduction du personnel du plus grand fournisseur de pièces automobiles au monde ont mis en péril 8 000 à 10 000 emplois en Allemagne, a déclaré le président adjoint du conseil de surveillance le 11 décembre . L'un de ces plans prévoit 3 500 suppressions d'emplois dans sa division des solutions informatiques multidomaines d'ici à la fin de l'année 2027, dont la moitié en Allemagne. * MICHELIN MICP.PA : Le fabricant français de pneus va fermer deux sites dans l'ouest de la France, ce qui affectera environ 1 250 emplois , a-t-il déclaré le 5 novembre. * SCHAEFFLER SHA0.DE : Le fabricant allemand de machines et de pièces automobiles, touché par la faiblesse de la demande des clients des secteurs automobile et industriel, a déclaré le 5 novembre qu'il prévoyait de supprimer 4 700 emplois . Dans le cadre de ces mesures, il fermera deux usines en Autriche et en Grande-Bretagne, a-t-il déclaré le 27 novembre. * STELLANTIS STLAM.MI : Le constructeur automobile coté à Milan a déclaré le 26 novembre qu'il prévoyait de fermer son usine de fourgonnettes Vauxhall dans le sud de l'Angleterre, mettant en péril plus de 1 000 emplois. * VALEO VLOF.PA : L'équipementier automobile français prévoit de supprimer environ 1 000 emplois en Europe, y compris la fermeture de deux sites en France, ont déclaré des sources à Reuters le 27 novembre.

INDUSTRIE ET INGÉNIERIE * THYSSENKRUPP TKAG.DE : La division sidérurgique du conglomérat allemand a déclaré le 25 novembre qu'elle prévoyait de supprimer 5 000 emplois d'ici 2030 et 6 000 emplois supplémentaires par le biais d'essaimages ou de cessions.

COMMERCE DE DÉTAIL ET BIENS DE CONSOMMATION * AUCHAN: Le groupe français de supermarchés a déclaré le 5 novembre qu'il prévoyait de supprimer plus de 2 000 emplois en raison de la baisse de la fréquentation de ses magasins. * HUSQVARNA HUSQb.ST : Le fabricant suédois d'équipements de jardinage a déclaré en octobre qu'il supprimerait environ 400 emplois , touché par la baisse des dépenses de consommation.

AUTRES * AIRBUS AIR.PA : Le groupe aérospatial français a déclaré le 5 décembre qu'il supprimerait un peu plus de 2 000 emplois dans ses activités de défense et d'espace, soit moins que les 2 500 emplois initialement annoncés. * AKZONOBEL AKZO.AS : Le fabricant de peintures Dulux a déclaré le 10 janvier qu'il prévoyait de licencier jusqu'à 211 personnes en France, soit environ 16% de ses effectifs dans le pays, dans le cadre d'une réorganisation qui inclurait également la création de 29 nouveaux postes. * EQUINOR EQNR.OL : Le producteur norvégien de pétrole, de gaz et d'énergie renouvelable supprime 20 % du personnel de sa division énergie renouvelable, a-t-il déclaré à Reuters le 21 novembre. * IDORSIA IDIA.S : L'entreprise pharmaceutique suisse a déclaré le 27 novembre qu'elle supprimerait jusqu'à 270 emplois dans le cadre de ses efforts de restructuration. * LUFTHANSA LHAG.DE : La compagnie aérienne allemande a l'intention de réduire progressivement de 20 % le nombre d'emplois dans l'administration, a rapporté le Manager Magazin le 14 novembre. * MONDI MNDI.L : Le fabricant britannique d'emballages a déclaré en octobre qu'il fermerait une usine de papier en Bulgarie après qu'elle ait été endommagée par un incendie, ce qui affecterait environ 300 postes. * NOVARTIS NOVN.S : Le fabricant suisse de médicaments ferme la société allemande de biotechnologie MorphoSys, acquise au début de 2024, a rapporté le 19 décembre le média allemand WirtschaftsWoche , précisant que 330 emplois seraient concernés. * SMA SOLAR S92G.DE : Le fournisseur allemand de pièces pour l'énergie solaire a déclaré le 13 novembre qu'il prévoyait de supprimer jusqu'à 1 100 emplois dans le monde. * SYENSQO SYENS.BR : Le fabricant belge de produits chimiques a déclaré le 5 novembre qu'il supprimerait 300 à 350 emplois principalement en France, aux États-Unis, en Belgique et en Italie. * UPM UPM.HE : Le groupe forestier finlandais a déclaré le 27 novembre qu'il fermerait une usine à Kaltenkirchen, en Allemagne, affectant 154 emplois, la dernière d'une série de fermetures cette année. En octobre , il a déclaré qu'il pourrait supprimer jusqu'à 110 emplois dans l'unité Fibres Finland. * YARA YAR.OL : Le fabricant norvégien d'engrais a déclaré le 15 octobre que les changements de production prévus dans son usine de Tertre en Belgique, y compris la fermeture de son unité d'ammoniac, pourraient entraîner le licenciement d'environ 115 travailleurs.

Source: Documents réglementaires, articles de Reuters et sites web des entreprises