Les entreprises européennes devraient enregistrer la pire croissance des bénéfices des sept derniers trimestres

Les bénéfices des entreprises européennes devraient diminuer au quatrième trimestre, selon les dernières prévisions publiées jeudi, alors que l'incertitude géopolitique augmente et que le marché attend une décision de la Cour suprême des États-Unis sur la légalité des droits de douane du président Donald Trump.

Les entreprises européennes devraient annoncer une baisse de 4,1 % des bénéfices du quatrième trimestre 2025, en moyenne, selon les données de LSEG I/B/E/S, pire que la baisse de 3,9 % attendue par les analystes il y a une semaine.

Il s'agirait de la plus mauvaise performance bénéficiaire des sept derniers trimestres.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Alors que l'Europe est ébranlée par des perspectives de croissance atone et un environnement commercial plus incertain, la décision de la Cour suprême pourrait avoir des conséquences considérables pour l'économie mondiale si elle annule un large éventail de droits de douane imposés par le président américain Donald Trump.

Bien que les investisseurs européens semblent négatifs à l'égard de la prochaine saison des résultats, ils ont poussé les bourses vers des records, les indices FTSE .FTSE , DAX .GDAXI et STOXX .STOXX ayant récemment atteint leurs plus hauts niveaux historiques.

Les revenus devraient également diminuer de 2,9 % par rapport à l'année dernière, selon les données du LSEG. Cette baisse est plus importante que celle de 2,6 % attendue la semaine dernière.

CONTEXTE

Dans le même temps, les bénéfices des entreprises américaines devraient être nettement supérieurs à ceux des entreprises européennes, les entreprises du S&P 500 devant enregistrer une croissance moyenne des bénéfices de 8,8 %, selon un autre rapport LSEG I/B/E/S publié vendredi.

Les premières prévisions ne sont pas toujours de bons indicateurs du résultat final. Pendant des mois, les investisseurs s'attendaient à une croissance négligeable, voire négative, pour les résultats du troisième trimestre 2025, mais les entreprises du STOXX 600 ont finalement enregistré une croissance des bénéfices de 7,3 % en glissement annuel au cours du trimestre.