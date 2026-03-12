TotalEnergies plafonne les prix du diesel et de l'essence jusqu'à fin mars

Le logo de la compagnie pétrolière et gazière française TotalEnergies est visible sur une station-service à Drancy
TotalEnergies a annoncé jeudi mettre en place une nouvelle mesure afin de limiter l'impact du choc pétrolier mondial lié au conflit au Moyen-Orient en plafonnant à partir du 13 mars et jusqu'à fin mars les prix de l'essence.
Le géant pétrolier et gazier s'engage à plafonner le prix de l’essence à 1,99 euro le litre et celui du diesel à 2,09 euros le litre, selon un communiqué.
(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Zhifan Liu)
