TotalEnergies plafonne les prix du diesel et de l'essence jusqu'à fin mars

Le logo de la compagnie pétrolière et gazière française TotalEnergies est visible sur une station-service à Drancy

‌TotalEnergies a annoncé ​jeudi mettre en place une nouvelle ​mesure afin de limiter ​l'impact du ⁠choc pétrolier mondial ‌lié au conflit au Moyen-Orient ​en ‌plafonnant à partir ⁠du 13 mars et jusqu'à fin ⁠mars ‌les prix de ⁠l'essence.

Le géant ‌pétrolier et ⁠gazier s'engage à plafonner ⁠le ‌prix de l’essence ​à ‌1,99 euro le litre et celui ​du diesel à ⁠2,09 euros le litre, selon un communiqué.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Zhifan ​Liu)