 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TotalEnergies plafonne les prix du diesel et de l'essence jusqu'à fin mars
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 08:20

Le logo de la compagnie pétrolière et gazière française TotalEnergies est visible sur une station-service à Drancy

Le logo de la compagnie pétrolière et gazière française TotalEnergies est visible sur une station-service à Drancy

‌TotalEnergies a annoncé ​jeudi mettre en place une nouvelle ​mesure afin de limiter ​l'impact du ⁠choc pétrolier mondial ‌lié au conflit au Moyen-Orient ​en ‌plafonnant à partir ⁠du 13 mars et jusqu'à fin ⁠mars ‌les prix de ⁠l'essence.

Le géant ‌pétrolier et ⁠gazier s'engage à plafonner ⁠le ‌prix de l’essence ​à ‌1,99 euro le litre et celui ​du diesel à ⁠2,09 euros le litre, selon un communiqué.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Zhifan ​Liu)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 09:27

    Ben pas de problème sur des stocks payés au prix le plus bas et en plus ils donnent l'impression de faire un effort voire un cadeau après avoir fait exploser leur marge. hallucinant que le gouvernement et les journaleux n'intervienent pas. le gouvernement on comprend priest élevé = plus de taxes et les journaleux seulement capables d'expliquer lors des baisses qu'il faut passer le stock payé au prix fort....

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank