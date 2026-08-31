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Les entreprises énergétiques américaines progressent après la hausse des cours du pétrole, alors que les États-Unis et l'Iran reprennent leurs attaques
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 10:35
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 août - ** Les actions des entreprises énergétiques cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture, reflétant une hausse de plus de 2 % des cours du pétrole O/R

** Les cours du pétrole progressent après que les États-Unis ont attaqué une île iranienne dans le détroit d'Ormuz, provoquant des représailles de la part de Téhéran

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 progressent de 2,4 % à 90,19 dollars le baril; le West Texas Intermediate américain CLc1 s'apprécie de 2,3 % à 85,30 dollars le baril

** Les géants de l'énergie Exxon XOM.N et Chevron CVX.N progressent respectivement de 1,1 % et 1,9 %

** Producteurs de pétrole et de gaz: Occidental Petroleum

OXY.N en hausse de 1,6 % et ConocoPhillips COP.N en hausse de 1,2 %

** Sociétés de services pétroliers: SLB SLB.N en hausse de 1,1 % et Halliburton HAL.N en hausse de 2,3 %

** Raffineurs: Marathon Petroleum MPC.N en hausse de 1,6 % et Phillips 66 PSX.N en hausse de 1 %

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