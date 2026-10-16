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Les entreprises énergétiques américaines ont laissé inchangé le nombre de plateformes de forage cette semaine, selon Baker Hughes
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 19:40

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le nombre de plateformes pétrolières a diminué de trois pour s'établir à 459, tandis que celui des plateformes gazières a augmenté d'une pour atteindre 133

* Le nombre total de plateformes est supérieur de 55 unités, soit 10 %, au niveau de l'année dernière

* Le nombre de plateformes dans l'Utah augmente de cinq pour atteindre 20, son plus haut niveau depuis janvier 2015

* Le nombre de plateformes diverses a grimpé à 11, son plus haut niveau depuis janvier

(Ajout des chiffres relatifs aux plateformes en Californie et dans l'Utah, paragraphe 5)

par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines ont maintenu le nombre de plateformes inchangé cette semaine, avec une baisse des plateformes pétrolières et une hausse de celles destinées au gaz naturel et aux plateformes diverses, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi.

Le nombre total de plateformes pétrolières et gazières, un indicateur avancé de la production future, est resté stable à 603 au cours de la semaine se terminant le 16 octobre.

BHGUSWTT BHGUSOILDRLW BHGUSGASDRLW USOIRC=ECI

USGSRC=ECI

Baker Hughes a indiqué que le nombre total de plateformes était supérieur de 55 unités, soit 10 %, au niveau de l'année dernière.

Baker Hughes a précisé que le nombre de plateformes pétrolières avait baissé de trois pour s’établir à 459 cette semaine, tandis que celui des plateformes gazières avait augmenté d’une pour atteindre 133, et que celui des autres plateformes diverses avait augmenté de deux pour atteindre 11, son plus haut niveau depuis janvier.

Dans l’Utah, le nombre de plateformes a augmenté de cinq pour atteindre 20, son plus haut niveau depuis janvier 2015. En Californie, il a diminué d’une unité pour s’établir à cinq, son plus bas niveau depuis avril 2025.

Le nombre de plateformes pétrolières et gazières a baissé de 7 % en 2025, de 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, la baisse des prix du pétrole américain CLc1 ayant incité les entreprises du secteur de l’énergie à se concentrer davantage sur l’amélioration des rendements pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l’augmentation de la production.

Mais alors que les prix au comptant du brut américain West Texas Intermediate (WTI) devraient augmenter en 2026 pour la première fois en quatre ans en raison des perturbations de l’approvisionnement liées à la guerre en Iran, l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) prévoit que la production de brut passera d’un niveau record de 13,7 millions de barils par jour (b/j) en 2025 à 13,9 millions de b/j en 2026.

Du côté du gaz, l’EIA prévoit que la production passera d’un niveau record de 107,6 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025 à 112,2 bcfd en 2026, à mesure que la demande pour ce combustible augmentera afin de produire de l’électricité pour les centres de données très gourmands en énergie et du gaz naturel liquéfié (LNG) destiné à l’exportation.

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