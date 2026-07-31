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Les entreprises énergétiques américaines ont augmenté leur nombre de plateformes pour la sixième fois en sept semaines, selon Baker Hughes
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 19:30
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le nombre total de plateformes pétrolières et gazières augmente d'une unité pour atteindre 588 au cours de la semaine se terminant le 31 juillet

* Le nombre de plateformes pétrolières a augmenté d'une unité pour atteindre 451, tandis que celui des plateformes gazières est resté stable à 127

* Le nombre total de plateformes est supérieur de 48, soit 9%, à celui de l'année dernière

(Ajout des chiffres relatifs aux plateformes dans les bassins schisteux d'Eagle Ford et d'Utica ainsi que dans l'État de l'Ohio, paragraphes 5 à 7) par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines ont augmenté leur nombre de plateformes cette semaine pour la sixième fois en sept semaines, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes

BKR.O dans son rapport très suivi.

Le nombre total de plateformes pétrolières et gazières, un indicateur avancé de la production future, a augmenté d'une unité pour atteindre 588 au cours de la semaine se terminant le 31 juillet. BHGUSWTT BHGUSOILDRLW BHGUSGASDRLW

USGSRC=ECI USOIRC=ECI

Baker Hughes a indiqué que l’augmentation enregistrée cette semaine porte le nombre total de plateformes à 48 de plus, soit 9% de plus qu’à la même période l’année dernière.

Baker Hughes a précisé que le nombre de plateformes pétrolières avait augmenté d’une unité pour atteindre 451 cette semaine, son plus haut niveau depuis la mi-juillet, tandis que le nombre de plateformes gazières est resté stable à 127 et celui des autres plateformes diverses à 10.

Dans le gisement de schiste d’Eagle Ford, au sud du Texas, le nombre de plateformes a augmenté de deux pour atteindre 49, son plus haut niveau depuis mars 2025.

Dans le bassin d’Utica, en Pennsylvanie, dans l’Ohio et en Virginie-Occidentale, le nombre de plateformes a baissé d’une unité pour s’établir à 11, son plus bas niveau depuis mai 2025. Le bassin d’Utica, associé à celui de Marcellus, constitue la formation des Appalaches, le plus grand bassin schisteux producteur de gaz des États-Unis.

Dans l’État de l’Ohio, le nombre de plateformes a baissé d’une unité pour s’établir à 10, son plus bas niveau depuis mai 2025.

Le nombre de plateformes pétrolières et gazières a reculé de 7% en 2025, de 5% en 2024 et de 20% en 2023, la baisse des prix de l’ CLc1 américain ayant incité les entreprises du secteur de l’énergie à se concentrer davantage sur l’amélioration du rendement pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l’augmentation de la production.

Mais aujourd’hui, alors que les prix au comptant du brut américain West Texas Intermediate (WTI) devraient remonter en 2026 en raison des perturbations de l’approvisionnement liées à la guerre en Iran, après avoir baissé en 2023, 2024 et 2025, l’EIA prévoit que la production de brut passera d’un niveau record de 13,6 millions de barils par jour (bpd) en 2025 à 13,8 millions de bpd en 2026.

Du côté du gaz, l’EIA prévoit que la production passera d’un niveau record de 107,7 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025 à 111,3 bcfd en 2026, à mesure que la demande pour ce combustible augmentera afin de produire de l’électricité pour les centres de données très gourmands en énergie et du gaz naturel liquéfié (LNG) destiné à l’exportation.

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