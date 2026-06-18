Les entreprises énergétiques américaines ont ajouté des plateformes pour la huitième fois en neuf semaines, selon Baker Hughes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails) par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines ont augmenté le nombre de leurs plateformes cette semaine pour la huitième fois en neuf semaines, a indiqué jeudi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi. Le nombre total de plateformes pétrolières et gazières, un indicateur avancé de la production future, a augmenté d’une unité pour atteindre 563 au cours de la semaine se terminant le 18 juin, son plus haut niveau depuis début juin. BHGUSWTT

BHGUSOILDRLW BHGUSGASDRLW USMSRC=ECI Baker Hughes a publié son rapport avec un jour d'avance en raison du jour férié américain du “Juneteenth”, célébré vendredi. Compte tenu de l'augmentation du nombre de plateformes enregistrée cette semaine, Baker Hughes a indiqué que le nombre total avait progressé de neuf plateformes, soit une hausse de 2 % par rapport à la même période l'année dernière. Baker Hughes a précisé que le nombre de plateformes pétrolières était resté stable à 433 cette semaine, tandis que celui des plateformes gazières avait augmenté d’une unité pour atteindre 122, son plus haut niveau depuis début juin, et que le nombre d’autres plateformes diverses était resté stable à huit.

Le nombre de plateformes pétrolières et gazières a baissé de 7 % en 2025, de 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, la baisse des prix du pétrole américain CLc1 ayant incité les entreprises du secteur de l’énergie à se concentrer davantage sur l’amélioration des rendements pour les actionnaires et le remboursement de leur dette plutôt que sur l’augmentation de la production. Mais aujourd’hui, alors que les prix au comptant du brut américain West Texas Intermediate (WTI) devraient remonter en 2026 en raison des perturbations de l’approvisionnement liées à la guerre en Iran, après avoir baissé en 2023, 2024 et 2025, l’EIA prévoit que la production de brut passera d’un niveau record de 13,6 millions de barils par jour (bpd) en 2025 à 13,7 millions de bpd en 2026. Du côté du gaz, l’EIA prévoit que la production passera d’un niveau record de 107,7 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025 à 111,0 bcfd en 2026, à mesure que la demande pour ce combustible augmentera afin de produire de l’électricité pour les centres de données très gourmands en énergie et pour l’exportation sous forme de gaz naturel liquéfié (LNG).