Les entreprises énergétiques américaines ont ajouté des appareils de forage pour la troisième semaine consécutive, atteignant leur plus haut niveau depuis 2024, selon Baker Hughes

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(Ajout du nombre d'installations de forage dans le bassin du Permien et en Oklahoma)

* Le nombre total d'installations de forage pétrolières et gazières augmente de quatre pour atteindre 599, son plus haut niveau depuis mai 2024

* Le nombre d'appareils de forage pétroliers augmente de trois pour atteindre 455, tandis que le nombre d'appareils de forage gaziers augmente d'un pour atteindre 135

* Le nombre d'appareils de forage dans le bassin du Permien augmente d'une unité pour atteindre 270, son plus haut niveau depuis juin 2025

par Scott DiSavino

Les entreprisesénergétiques américaines ont ajouté des appareils de forage cette semaine pour la troisième semaine consécutive, une première depuis juillet, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi.

Le nombre total de plateformes pétrolières et gazières, un indicateur avancé de la production future, a augmenté de quatre pour atteindre 599 au cours de la semaine se terminant le 25 septembre, son plus haut niveau depuis mai 2024. BHGUSWTT

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Baker Hughes a indiqué que cette augmentation porte le nombre total de plateformes à 50 de plus, soit 9% de plus qu’à la même période l’année dernière.

Baker Hughes a précisé que le nombre de plateformes pétrolières avait augmenté de trois pour atteindre 455 cette semaine, son plus haut niveau depuis la mi-août. L’entreprise a ajouté que le nombre de plateformes gazières avait augmenté d’une unité pour atteindre 135, son plus haut niveau depuis juillet 2023, tandis que le nombre d’autres plateformes diverses est resté stable à neuf.

Dans le bassin schisteux du Permien, situé dans l’ouest du Texas et l’est du Nouveau-Mexique, le nombre d’appareils de forage a augmenté d’une unité pour atteindre 270, son plus haut niveau depuis juin 2025.

En Oklahoma, le nombre de plateformes a augmenté d’une unité pour atteindre 52, son plus haut niveau depuis mai 2025.

Le nombre d’installations de forage pétrolières et gazières a baissé de 7% en 2025, de 5% en 2024 et de 20% en 2023, la baisse des prix de l’ CLc1 de pétrole aux États-Unis ayant incité les entreprises du secteur de l’énergie à se concentrer davantage sur l’amélioration du rendement pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l’augmentation de la production.

Les prix du brut ayant fortement augmenté pendant la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) prévoit que la production de brut passera d’un niveau record de 13,7 millions de barils par jour (bpd) en 2025 à 13,8 millions de bpd en 2026.

Du côté du gaz, l’EIA prévoit que la production passera d’un niveau record de 107,6 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025 à 111,7 bcfd en 2026, à mesure que la demande de ce combustible augmentera pour produire de l’électricité destinée aux centres de données, grands consommateurs d’énergie, et pour le gaz naturel liquéfié (LNG) destiné à l’exportation.