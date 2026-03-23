Les entreprises énergétiques américaines chutent et le pétrole glisse après que Trump a reporté l'attaque du réseau électrique iranien

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(Mises à jour)

23 mars - ** Les actions des compagnies pétrolières et gazières américaines baissent, le pétrole plongeant après que le président Donald Trump a reporté les frappes contre les centrales électriques iraniennes

** Le président Trump reporte de cinq jours les frappes contre les centrales électriques iraniennes après des discussions constructives, quelques heures avant la date limite qui menaçait une nouvelle escalade du conflit O/R

** Le prix à terme du Brent LCOc1 a baissé de 8,4 % à 102,76 $/b, et a chuté de 14,5 % pour atteindre son niveau le plus bas en séance, à 96 $/b

** Les contrats à terme sur le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 baissent de 7,9 % à 90,69 $/b après avoir perdu 14,2 % à 84,37 $/b en séance

** "Alors que le dernier recul reflète l'atténuation des craintes immédiates, l'environnement de risque global reste élevé, limitant la portée d'une baisse soutenue" - Abdelaziz Albogdady, responsable de la recherche de marché et de la stratégie fintech chez FXEM

** Les actions des majors pétrolières Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont baissé respectivement de 1,6 % et de 1 % après avoir augmenté d'environ 30 % depuis le début de l'année

** Les producteurs de pétrole et de gaz ConocoPhillips

COP.N , Devon Energy DVN.N , EQT EQT.N , Coterra Energy

CTRA.N et Occidental Petroleum OXY.N ont baissé de 1,2% à 2%