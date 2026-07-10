Les entreprises énergétiques américaines augmentent le nombre de leurs plateformes de forage pour la quatrième semaine consécutive, selon Baker Hughes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le nombre d'appareils de forage dans le gisement de schiste d'Eagle Ford et dans l'État du Texas)

* Le nombre total d'installations de forage pétrolier et gazier a augmenté d'une unité pour atteindre 581, son plus haut niveau depuis mai 2025

* Le nombre de plateformes pétrolières est resté stable à 445 et celui des plateformes gazières à 126, a indiqué Baker Hughes

* Le nombre total d'installations a augmenté de 44, soit 8%, par rapport à l'année précédente

par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines ont augmenté leur nombre d'appareils de forage cette semaine pour la quatrième semaine consécutive, une première depuis début juin, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi.

Ce rapport, que Baker Hughes publie habituellement le vendredi vers 13 h EDT (17 h GMT), a été retardé d’environ 49 minutes. Les responsables de Baker Hughes n’ont fait aucun commentaire sur la raison de ce retard.

Le nombre total d'appareils de forage pétroliers et gaziers, un indicateur avancé de la production future, a augmenté d'une unité pour atteindre 581 au cours de la semaine se terminant le 10 juillet, son plus haut niveau depuis mai 2025. BHGUSWTT

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Baker Hughes a indiqué que la hausse enregistrée cette semaine portait le nombre total de plateformes à 44 de plus, soit 8% de plus qu’à la même période l’année dernière.

Baker Hughes a précisé que le nombre de plateformes pétrolières était resté stable à 445 et celui des plateformes gazières à 126 cette semaine, tandis que le nombre d’autres plateformes diverses avait augmenté d’une unité pour atteindre 10. Dans le bassin schisteux d’Eagle Ford, au sud du Texas, le nombre d’appareils de forage a augmenté de trois pour atteindre 47, son plus haut niveau depuis avril 2025. Au Texas, premier État producteur de pétrole et de gaz du pays, le nombre d’appareils de forage a augmenté d’une unité pour atteindre 272, soit le niveau le plus élevé depuis mai 2025.

Le nombre d’installations de forage pétrolières et gazières a baissé de 7% en 2025, de 5% en 2024 et de 20% en 2023, les prix plus bas du pétrole américain CLc1 ayant incité les entreprises du secteur de l’énergie à se concentrer davantage sur l’amélioration des rendements pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l’augmentation de la production. Mais aujourd’hui, alors que les prix au comptant du brut américain West Texas Intermediate (WTI) devraient remonter en 2026 en raison des perturbations de l’approvisionnement liées à la guerre en Iran, après avoir baissé en 2023, 2024 et 2025, l’(EIA) prévoit que la production de brut passera d’un niveau record de 13,6 millions de barils par jour (bpd) en 2025 à 13,8 millions de bpd en 2026. Du côté du gaz, l’EIA prévoit que la production passera d’un niveau record de 107,7 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025 à 111,3 bcfd en 2026, à mesure que la demande pour ce combustible augmentera afin de produire de l’électricité pour les centres de données très gourmands en énergie et pour l’exportation sous forme de gaz naturel liquéfié (LNG).