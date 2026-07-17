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Les entreprises énergétiques américaines augmentent le nombre de leurs plateformes de forage pour la cinquième semaine consécutive, selon Baker Hughes
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 19:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines ont augmenté le nombre de leurs plateformes de forage cette semaine pour la cinquième semaine consécutive, une première depuis début juin, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi.

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