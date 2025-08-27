 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 750,50
+0,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les entreprises du secteur du gaz naturel profitent de la vigueur des exportations de GNL
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 17:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Les actions des compagnies américaines de gaz naturel gagnent, suivant la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de 2,8 % à 2,86 $ par million d'unités thermiques britanniques après une forte baisse en début de semaine, soutenus par des achats à prix réduit et des flux d'exportation de GNL importants

** La quantité moyenne de gaz acheminée vers les huit grandes usines américaines d'exportation de GNL a atteint 15,9 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) jusqu'à présent en août, contre 15,6 bcfd en juillet

** Actions des compagnies de gaz naturel: Cheniere Energy

LNG.N en hausse de ~1 %, Energy Transfer ET.N et Williams Companies WMB.N en hausse marginale

** NextDecade NEXT.O en hausse de 3,8 % et Sempra SRE.N en hausse marginale

** ETFs — United States Natural Gas Fund UNG.P en hausse de 1,8 % et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en hausse de 3,7 %

Valeurs associées

CHENIERE ENERGY
243,810 USD NYSE +0,97%
ENERGY TRANSFER
17,655 USD NYSE +0,40%
NEXTDECADE
11,0800 USD NASDAQ +7,05%
SEMPRA ENERGY
82,260 USD NYSE +0,60%
WILLIAMS COMPANI
57,495 USD NYSE +0,67%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le patron du Medef Patrick Martin, à Paris, le 30 juillet 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Le Medef tance les décideurs politiques, et met un veto au retour de l'ISF
    information fournie par AFP 27.08.2025 18:50 

    Sautant d'un pied sur l'autre tel un sportif, avant d'entrer sur le court central de Roland-Garros pour son discours d'ouverture de la "REF" au son tonitruant de "Final Countdown", le président du Medef Patrick Martin a tancé mercredi les politiques qui ne savent ... Lire la suite

  • Technip Energies (Crédit: / Technip Energies)
    Technip Energies: signe deux contrats en Indonésie
    information fournie par Cercle Finance 27.08.2025 18:27 

    (Zonebourse.com) - Technip Energies a remporté deux contrats d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) pour le projet Abadi LNG, situé dans le bloc de Masela en Indonésie. Le premier contrat concerne une unité flottante de production, stockage et déchargement ... Lire la suite

  • Eiffage (Crédit: L. Grassin / )
    Eiffage réitère ses perspectives annuelles
    information fournie par AOF 27.08.2025 18:23 

    (AOF) - Eiffage a dévoilé ses résultats du premier semestre 2025 d'où ressort un résultat net part du groupe de 308 millions d'euros en recul de 19,4% par rapport au premier semestre 2024, plombé par la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés en ... Lire la suite

  • Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (Crédit: / Adobe Stock)
    Exosens acquiert Phasics
    information fournie par AOF 27.08.2025 18:15 

    (AOF) - Exosens a conclu un accord pour l'acquisition de Phasics, leader français des caméras basées sur l’analyse de front d’onde, et qui offre des solutions de métrologie et d’imagerie optiques de pointe, allant des capteurs de front d’onde autonomes aux bancs ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank