Les entreprises du secteur du gaz naturel profitent de la vigueur des exportations de GNL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Les actions des compagnies américaines de gaz naturel gagnent, suivant la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de 2,8 % à 2,86 $ par million d'unités thermiques britanniques après une forte baisse en début de semaine, soutenus par des achats à prix réduit et des flux d'exportation de GNL importants

** La quantité moyenne de gaz acheminée vers les huit grandes usines américaines d'exportation de GNL a atteint 15,9 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) jusqu'à présent en août, contre 15,6 bcfd en juillet

** Actions des compagnies de gaz naturel: Cheniere Energy

LNG.N en hausse de ~1 %, Energy Transfer ET.N et Williams Companies WMB.N en hausse marginale

** NextDecade NEXT.O en hausse de 3,8 % et Sempra SRE.N en hausse marginale

** ETFs — United States Natural Gas Fund UNG.P en hausse de 1,8 % et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en hausse de 3,7 %