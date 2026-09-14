Les entreprises du secteur de la défense et de l'aérospatiale se tournent vers les SPAC alors que l'intérêt des investisseurs ne cesse de croître

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* Le nombre d'opérations de type SPAC dans le secteur a doublé en 2026, dans un contexte d'engouement croissant des investisseurs

* Au moins sept entreprises du secteur de la défense et de l'espace ont également opté pour une introduction en bourse cette année

* La famille Trump renforce ses liens avec des entreprises des secteurs de la défense et de l'aérospatiale

par Prakhar Srivastava et Pragyan Kalita

Les entreprises en phase de démarrage des secteurs de la défense et de l’espace cherchent de plus en plus à entrer en bourse par le biais d’introductions indirectes cette année, attirées par la flexibilité des levées de fonds et un accès plus rapide au marché, à l’heure où l’intérêt des investisseurs pour ce secteur est en pleine expansion.

Contrairement aux introductions en bourse traditionnelles, ces entrées en bourse impliquent des fusions avec des sociétés d’acquisition à vocation spécifique (SPAC) — des sociétés écrans qui lèvent des fonds via une introduction en bourse, puis fusionnent avec une entreprise privée pour la faire entrer en bourse.

Les fusions avec des SPAC permettent aux entreprises de négocier leur valorisation en privé et d’obtenir un financement avant leur introduction en bourse, ce qui leur offre davantage de certitude quant à la levée de fonds et réduit leur dépendance à l’égard de conditions de marché favorables.

De nombreuses petites entreprises des secteurs de la défense et de l’espace, qui dépendent généralement de contrats gouvernementaux aux cycles de développement imprévisibles, considèrent les SPAC comme une voie d’accès plus facile aux marchés boursiers, selon les experts.

« Une fusion avec une SPAC peut offrir une voie plus souple aux entreprises disposant de contrats publics, d’un soutien stratégique ou d’un plan de croissance clair, mais qui n’ont pas encore atteint le niveau de chiffre d’affaires, la marge ou la prévisibilité requis », a déclaré Kat Liu, vice-présidente d’IPOX.

Une vague d’introductions en bourse spectaculaires crée également une opportunité pour les SPAC , car les petites entreprises cherchent à entrer en bourse sans avoir à rivaliser avec les méga-opérations pour attirer l’attention des investisseurs.

La société américaine de défense Ursa Major, qui développe des systèmes de propulsion pour missiles et fusées, a conclu le mois dernier un accord avec une SPAC d’un montant de 2,3 milliards de dollars.

Chris Spagnoletti, directeur général d’Ursa Major, a déclaré à Reuters que la demande des clients dépassait l’offre du secteur et que cette opération avec une SPAC permettrait de lever les capitaux nécessaires pour combler cet écart.

« Une introduction en bourse traditionnelle aurait impliqué de nous aligner sur le calendrier du marché plutôt que sur celui de nos clients, et nous ne voulions pas que notre calendrier soit dicté par la fenêtre d’opportunité qui s’ouvrira ou non l’année prochaine pour le secteur de la défense », a déclaré Spagnoletti .

« Les capitaux levés sur les marchés publics nous permettent d’accroître notre production nationale au moment même où les clients réclament davantage de capacité, plus de rapidité et de meilleurs prix. »

Six entreprises du secteur de la défense, de l’espace ou des satellites ont annoncé des fusions avec des SPAC depuis le début de l’année, ce qui représente environ 10 % de l’ensemble des opérations, contre trois pour l’ensemble del’année 2025, selon les données de SPACInsider.

DÉFENSE, ESPACE ET TRUMP

Outre les fusions avec des SPAC, au moins sept autres entreprises du secteur de la défense et de l’espace sont entrées en bourse par le biais d’introductions en bourse depuis le début de l’année 2026, selon les données de LSEG, ce qui indique que les émetteurs cherchent eux aussi à tirer parti de cette période de forte croissance.

Le secteur spatial s’est imposé comme un choix de prédilection, porté par la hausse des dépenses publiques et privées consacrées aux réseaux satellitaires et aux communications, l’entrée en bourse de SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk, ayant renforcé l’intérêt des investisseurs pour ce secteur.

Au début du mois, Reuters a rapporté que la société de vol hypersonique Stratolaunch se préparait à une introduction en bourse.

La forte demande des investisseurs dans ce secteur est également évidente sur le marché privé. La valorisation de Sierra Space a bondi de plus de 50 % en trois ans pour atteindre

8 milliards de dollars lors de son tour de table de mars.

La sécurité nationale occupe également le devant de la scène, alors que l’administration Trump cherche à renforcer les défenses américaines et à reconstituer les stocks épuisés par les livraisons d’armes aux alliés et les munitions utilisées dans le conflit avec l’Iran.

Le président Donald Trump a proposé une forte augmentation des dépenses de défense américaines pour 2027, le budget de la défense nationale s’élevant à environ 1.500 milliards de dollars , contre lebudget adopté de 901 milliards de dollars en 2026 .

L’évolution de la nature de la guerre crée des opportunités pour les nouvelles entreprises, les drones jouant un rôle croissant dans les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient. Les start-ups s’appuient de plus en plus sur des systèmes à faible coût et des technologies de pointe pour tenter de conquérir des parts de marché au détriment des prestataires traditionnels qui occupent depuis longtemps une position dominante dans les marchés publics.

Le secteur a noué des liens avec des personnalités politiques de premier plan. Eric Trump, fils du président américain Trump, est investisseur dans la société de lutte contre les drones Space-Eyes , qui a accepté d’entrer en bourse via une opération SPAC, et a soutenu le fabricant de drones XTEND .

Le fils aîné de Trump, Donald Trump Jr., a également été impliqué dans plusieurs investissements dans les secteurs de la défense et de l’espace , soulignant les liens croissants de la famille Trump avec cette industrie.

Les entreprises en phase de démarrage des secteurs de la défense et de l’espace sont toutefois vulnérables aux perturbations liées à la fragilité des chaînes d’approvisionnement et aux retards dans les commandes, tandis que leur dépendance vis-à-vis d’un nombre relativement restreint de clients gouvernementaux peut rendre leurs revenus imprévisibles.

LES SPAC OFFRENT UNE VOIE FLEXIBLE

Neuf SPAC recherchent actuellement des cibles dans les secteurs de la défense ou de l’espace, avec environ 2,35 milliards de dollars détenus en fiducie, ce qui laisse présager l’émergence d’autres opérations, a déclaré Kristi Marvin, directeur général de SPACInsider.

Par ailleurs, Quantum Space et Elroy Air ont annoncé des opérations avec des SPAC en juin.

Quantum Space développe des engins spatiaux destinés à la mobilité orbitale, à la maintenance et au ravitaillement des satellites, et bénéficie de plus de 88 millions de dollars au titre de contrats gouvernementaux garantis, tandis qu’Elroy a remporté un contrat pluriannuel de 46 millions de dollars avec l’armée américaine pour développer un système aérien hybride-électrique autonome.

Si les fusions avec des SPAC offrent une certaine flexibilité et un accès plus rapide aux capitaux, elles peuvent également entraîner une dilution pour les actionnaires existants, en particulier lorsqu’il s’agit d’un investissement privé dans des actions cotées (PIPE).

Cette voie a également suscité des inquiétudes concernant la protection des investisseurs et le niveau de contrôle par rapport aux introductions en bourse traditionnelles, mais certains analystes considèrent que ces risques sont gérables.

« Les investisseurs dans les SPAC n’ont pas nécessairement besoin de voir du chiffre d’affaires, et encore moins des bénéfices, pour investir dans une start-up prometteuse », a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un prestataire spécialisé dans la recherche sur les introductions en bourse et les ETF.

« Même si certaines fusions de SPAC très médiatisées ont reculé par rapport à leurs récents sommets – par exemple Rocket Lab, Intuitive Machines et AST SpaceMobile –, le graphique sur deux ans présente une image bien plus favorable. »