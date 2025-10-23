 Aller au contenu principal
Les entreprises du secteur de l'énergie progressent, le pétrole brut augmentant de plus de 4 % à la suite de nouvelles sanctions américaines contre la Russie
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 11:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions des entreprises du secteur de l'énergie sont en hausse avant le marché, en raison de l'augmentation des prix du brut O/R

** Brent à terme LCOc1 en hausse de 4,3 % à 65,30 $/baril; West Texas Intermediate à terme CLc1 en hausse de 4,4 % à 61,06 $/baril

** Les prix ont augmenté après que les États-Unis aient imposé des sanctions aux principaux fournisseurs russes Rosneft ROSN.MM et Lukoil LKOH.MM en raison de la guerre en Ukraine

** Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N en hausse de 1,4 % et 1,3 %, respectivement

** APA Corp APA.O en hausse de 2,6%, Occidental Petroleum

OXY.N en hausse de 2,5% et Devon Energy DVN.N en hausse de 1,8%

** Les sociétés de services pétroliers Halliburton HAL.N et Baker Hughes BKR.O progressent respectivement de 2,1% et 2%

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et Valero Energy

VLO.N progressent respectivement de 2 % et 1,6 %

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

APA
22,8900 USD NASDAQ +1,37%
BAKER HUGHES RG-A
47,3000 USD NASDAQ +1,18%
CHEVRON
155,580 USD NYSE +1,16%
DEVON ENERGY
32,420 USD NYSE +1,15%
EXXON MOBIL
114,730 USD NYSE +1,80%
Gaz naturel
3,45 USD NYMEX +0,32%
HALLIBURTON
26,330 USD NYSE +4,36%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
OCCIDENTAL PETROLEUM
41,735 USD NYSE +2,02%
PHILLIPS 66
131,300 USD NYSE +2,08%
Pétrole Brent
65,82 USD Ice Europ +2,28%
Pétrole WTI
61,68 USD Ice Europ +2,56%
SLB
34,895 USD NYSE +4,10%
TX PAC LAND
925,170 USD NYSE -0,37%
VALERO ENERGY
161,850 USD NYSE +2,64%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters.

