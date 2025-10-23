Les entreprises du secteur de l'énergie progressent, le pétrole brut augmentant de plus de 4 % à la suite de nouvelles sanctions américaines contre la Russie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions des entreprises du secteur de l'énergie sont en hausse avant le marché, en raison de l'augmentation des prix du brut O/R

** Brent à terme LCOc1 en hausse de 4,3 % à 65,30 $/baril; West Texas Intermediate à terme CLc1 en hausse de 4,4 % à 61,06 $/baril

** Les prix ont augmenté après que les États-Unis aient imposé des sanctions aux principaux fournisseurs russes Rosneft ROSN.MM et Lukoil LKOH.MM en raison de la guerre en Ukraine

** Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N en hausse de 1,4 % et 1,3 %, respectivement

** APA Corp APA.O en hausse de 2,6%, Occidental Petroleum

OXY.N en hausse de 2,5% et Devon Energy DVN.N en hausse de 1,8%

** Les sociétés de services pétroliers Halliburton HAL.N et Baker Hughes BKR.O progressent respectivement de 2,1% et 2%

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et Valero Energy

VLO.N progressent respectivement de 2 % et 1,6 %