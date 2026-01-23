 Aller au contenu principal
Les entreprises du secteur de l'énergie profitent des commentaires de Trump sur l'"armada" iranienne et de la panne au Kazakhstan
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 15:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 janvier - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY augmente de 1,7 % grâce à la hausse des prix du pétrole

** Brent brut LCOc1 en hausse de 2,6 % à 65,74 $/baril; les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 gagnent 2,8 % à 60,99 $/baril ** Les prix du pétrole augmentent après que le président américain Donald Trump ait renouvelé ses menaces contre l'Iran, soulevant des inquiétudes quant à une action militaire qui pourrait perturber l'approvisionnement en brut; les pannes au Kazakhstan apportent un soutien O/R

** Les grandes compagnies pétrolières: Exxon Mobil XOM.N gagne 1,2%; Chevron CVX.N en légère hausse

** SLB SLB.N , Halliburton HAL.N , Valero Energy VLO.N et APA Corp APA.O parmi les plus fortes hausses en pourcentage sur l'indice de l'énergie, en hausse de 2,9% à 4,4%

** Raffineurs: Phillips 66 PSX.N gagne ~3%; Marathon Petroleum MPC.N en hausse de 2,5%

** Sociétés de services pétroliers: Liberty Energy LBRT.N gagne ~4%; Baker Hughes BKR.O en légère hausse

Valeurs associées

APA
26,2850 USD NASDAQ +2,88%
BAKER HUGHES RG-A
54,4950 USD NASDAQ +0,06%
CHEVRON
167,390 USD NYSE +0,50%
EXXON MOBIL
135,520 USD NYSE +1,40%
Gaz naturel
5,05 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
34,600 USD NYSE +2,59%
LIBERTY ENER RG-A
22,015 USD NYSE +2,37%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
177,650 USD NYSE +1,07%
PHILLIPS 66
144,340 USD NYSE +1,71%
Pétrole Brent
65,67 USD Ice Europ +1,97%
Pétrole WTI
60,84 USD Ice Europ +1,98%
SLB
49,770 USD NYSE +0,90%
VALERO ENERGY
191,290 USD NYSE +2,34%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
