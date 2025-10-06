Les entreprises du secteur de l'énergie profitent de la hausse des prix du pétrole brut après que l'OPEP+ a augmenté sa production moins que prévu

6 octobre - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en hausse de 0,5%, suivant la hausse des prix du brut O/R

** Brent LCOc1 en hausse de 1,1 % à 65,24 $/baril; West Texas Intermediate (États-Unis) CLc1 en hausse de 1 % à 61,47 $/baril

** Les prix du pétrole augmentent après que l'augmentation de la production prévue par l'OPEP+ pour le mois de novembre ait été plus modeste que prévu, tempérant certaines inquiétudes concernant les ajouts à l'offre, bien que les faibles perspectives de la demande soient susceptibles de limiter les gains à court terme

** Exxon Mobil XOM.N , major de l'énergie, en légère hausse

** APA Corp APA.O , Baker Hughes BKR.O , Diamondback Energy FANG.O , et Expand Energy EXE.O sont en hausse de 1,4 % à ~2 %, parmi les plus fortes hausses de l'indice de l'énergie

** Séparément, les actionnaires de Chart Industries GTLS.N approuvent l'acquisition par BKR

** Le raffineur Valero Energy VLO.N a progressé de 1,1%