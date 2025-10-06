 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 974,30
-1,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les entreprises du secteur de l'énergie profitent de la hausse des prix du pétrole brut après que l'OPEP+ a augmenté sa production moins que prévu
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 16:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en hausse de 0,5%, suivant la hausse des prix du brut O/R

** Brent LCOc1 en hausse de 1,1 % à 65,24 $/baril; West Texas Intermediate (États-Unis) CLc1 en hausse de 1 % à 61,47 $/baril

** Les prix du pétrole augmentent après que l'augmentation de la production prévue par l'OPEP+ pour le mois de novembre ait été plus modeste que prévu, tempérant certaines inquiétudes concernant les ajouts à l'offre, bien que les faibles perspectives de la demande soient susceptibles de limiter les gains à court terme

** Exxon Mobil XOM.N , major de l'énergie, en légère hausse

** APA Corp APA.O , Baker Hughes BKR.O , Diamondback Energy FANG.O , et Expand Energy EXE.O sont en hausse de 1,4 % à ~2 %, parmi les plus fortes hausses de l'indice de l'énergie

** Séparément, les actionnaires de Chart Industries GTLS.N approuvent l'acquisition par BKR

** Le raffineur Valero Energy VLO.N a progressé de 1,1%

OPEP
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

APA
25,1000 USD NASDAQ +2,28%
BAKER HUGHES RG-A
49,1100 USD NASDAQ +1,26%
CHART INDUSTRIES
200,170 USD NYSE -0,18%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CHEVRON
153,921 USD NYSE +0,22%
DIAMONDBACK ENG
151,0900 USD NASDAQ +2,45%
EQT
56,380 USD NYSE +0,62%
EXPAND ENER
108,4000 USD NASDAQ +0,89%
EXXON MOBIL
114,156 USD NYSE +0,80%
Gaz naturel
3,32 USD NYMEX -0,36%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Pétrole Brent
65,37 USD Ice Europ +1,57%
Pétrole WTI
61,60 USD Ice Europ +1,50%
VALERO ENERGY
163,370 USD NYSE +1,86%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • GE AEROSPACE : L'indécision domine
    GE AEROSPACE : L'indécision domine
    information fournie par TEC 06.10.2025 16:08 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Une puce de Nvidia, aussi appelée GPU (Graphic processing unit), le 23 février 2024 ( AFP / JOEL SAGET )
    Puces: la concurrence s'anime derrière Nvidia dans la course à l'IA
    information fournie par AFP 06.10.2025 16:02 

    La révolution de l'intelligence artificielle (IA) générative a aiguisé les appétits des concurrents de Nvidia , qui cherchent à rattraper leur retard sur le géant des puces dédiées à l'IA. Inconnu du grand public il y a encore trois ans, Nvidia affiche aujourd'hui ... Lire la suite

  • Le siège de TotalEnergies, à la Défense. (Crédit: / Adobe Stock)
    TotalEnergies et Veolia renforcent leur coopération environnementale
    information fournie par Zonebourse 06.10.2025 15:53 

    TotalEnergies et Veolia indiquent avoir signé un protocole d'accord pour intensifier leur coopération dans la transition énergétique et l'économie circulaire, en ligne avec leurs démarches de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et d'empreinte ... Lire la suite

  • Un homme marche à Wall Street devant la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en hausse, les yeux rivés sur l'IA
    information fournie par Reuters 06.10.2025 15:47 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, malgré le "shutdown" qui entre dans son sixième jour sans accord budgétaire en vue, alors que les investisseurs concentrent leur attention sur les valeurs de l'intelligence artificielle (IA). Dans les premiers échanges, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank