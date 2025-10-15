 Aller au contenu principal
Zone euro: La production industrielle baisse moins que prévu en août
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 11:29

Une vue de drone montre l'usine sidérurgique d'ArcelorMittal à Vanderbijlpark

La production industrielle en zone euro a baissé moins que sur un mois en août, montrent les données publiées mercredi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Elle a reculé de 1,2%, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur -1,6% après +0,5% (révisé de +0,3%) en juillet.

Sur un an, la production industrielle a enregistré une hausse de 1,1% en août, après +2,0% (révisé de +1,8%) en juillet.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse de -0,2% sur un an.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

BCE
