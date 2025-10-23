Les entreprises du secteur de l'énergie gagnent du terrain, le pétrole brut augmentant de plus de 5 % à la suite de nouvelles sanctions américaines contre la Russie

23 octobre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY est en hausse de 1,7%, le brut augmentant de ~5% O/R

** Brent à terme LCOc1 en hausse de 4,8 % à 65,58 $/baril; West Texas Intermediate à terme CLc1 en hausse de 5 % à 61,43 $/baril

** Les prix ont augmenté après que les États-Unis ont imposé des sanctions aux principaux fournisseurs russes Rosneft

ROSN.MM et Lukoil LKOH.MM en raison de la guerre en Ukraine

** Les majors de l'énergie Chevron CVX.N et Exxon Mobil

XOM.N en hausse de 1,3 % et 1,4 %, respectivement

**Occidental Petroleum OXY.N , Texas Pacific Land Corp

TPL.N , Diamondback Energy FANG.O et Valero Energy VLO.N progressent de 3 % à 3,9 %, parmi les principaux gagnants de l'indice énergétique

** Le raffineur Valero Energy a dépassé les attentes de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre, grâce à un rebond des marges de raffinage et à un débit record des raffineries dans les régions de la côte du Golfe et de l'Atlantique Nord.

** Les sociétés de services pétroliers Halliburton HAL.N et Baker Hughes BKR.O progressent respectivement de 2,1% et 2,2%

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et Marathon Petroleum

MPC.N progressent respectivement de 2 % et 2,7 %