 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 230,85
+0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les entreprises du secteur de l'énergie gagnent du terrain, le pétrole brut augmentant de plus de 5 % à la suite de nouvelles sanctions américaines contre la Russie
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 16:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

23 octobre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY est en hausse de 1,7%, le brut augmentant de ~5% O/R

** Brent à terme LCOc1 en hausse de 4,8 % à 65,58 $/baril; West Texas Intermediate à terme CLc1 en hausse de 5 % à 61,43 $/baril

** Les prix ont augmenté après que les États-Unis ont imposé des sanctions aux principaux fournisseurs russes Rosneft

ROSN.MM et Lukoil LKOH.MM en raison de la guerre en Ukraine

** Les majors de l'énergie Chevron CVX.N et Exxon Mobil

XOM.N en hausse de 1,3 % et 1,4 %, respectivement

**Occidental Petroleum OXY.N , Texas Pacific Land Corp

TPL.N , Diamondback Energy FANG.O et Valero Energy VLO.N progressent de 3 % à 3,9 %, parmi les principaux gagnants de l'indice énergétique

** Le raffineur Valero Energy a dépassé les attentes de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre, grâce à un rebond des marges de raffinage et à un débit record des raffineries dans les régions de la côte du Golfe et de l'Atlantique Nord.

** Les sociétés de services pétroliers Halliburton HAL.N et Baker Hughes BKR.O progressent respectivement de 2,1% et 2,2%

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et Marathon Petroleum

MPC.N progressent respectivement de 2 % et 2,7 %

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

APA
24,1950 USD NASDAQ +5,70%
BAKER HUGHES RG-A
48,2300 USD NASDAQ +1,97%
CHEVRON
156,720 USD NYSE +0,73%
DEVON ENERGY
33,345 USD NYSE +2,85%
DIAMONDBACK ENG
148,3250 USD NASDAQ +4,25%
EXXON MOBIL
115,605 USD NYSE +0,76%
Gaz naturel
3,45 USD NYMEX +0,32%
HALLIBURTON
27,016 USD NYSE +2,61%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
195,470 USD NYSE +3,70%
OCCIDENTAL PETROLEUM
43,040 USD NYSE +3,13%
PHILLIPS 66
134,885 USD NYSE +2,73%
Pétrole Brent
65,53 USD Ice Europ +1,83%
Pétrole WTI
61,40 USD Ice Europ +2,10%
SLB
35,450 USD NYSE +1,59%
TX PAC LAND
940,350 USD NYSE +1,64%
VALERO ENERGY
173,470 USD NYSE +7,18%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank