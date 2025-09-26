Les entreprises du secteur de l'énergie gagnent du terrain après la réduction des exportations de combustibles par la Russie

26 septembre - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en hausse de 1,5%, suivant la hausse des prix du brut O/R

** Brent LCOc1 en hausse de 1,2 % à 70,31 $/baril; les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate

CLc1 augmentent de 1,1 % à 66,14 $/baril

** Les prix du brut augmentent après que les attaques de l'Ukraine sur l'infrastructure énergétique de la Russie aient incité Moscou à réduire ses exportations de carburant

** Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N gagnent respectivement 2,1 % et 1,8 %

** Texas Pacific Land Corp TPL.N , Schlumberger SLB.N , Devon Energy DVN.N et APA Corp APA.O progressent de 3,2 % à 4,5 % et figurent parmi les plus fortes hausses de l'indice de l'énergie

** Les sociétés de services pétroliers Baker Hughes BKR.O en hausse de 1,1% et Halliburton HAL.N en hausse de 2,8%

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et Marathon Petroleum

MPC.N augmentent respectivement de 1 % et de 1,7 %