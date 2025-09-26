 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les entreprises du secteur de l'énergie gagnent du terrain après la réduction des exportations de combustibles par la Russie
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 18:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 septembre - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en hausse de 1,5%, suivant la hausse des prix du brut O/R

** Brent LCOc1 en hausse de 1,2 % à 70,31 $/baril; les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate

CLc1 augmentent de 1,1 % à 66,14 $/baril

** Les prix du brut augmentent après que les attaques de l'Ukraine sur l'infrastructure énergétique de la Russie aient incité Moscou à réduire ses exportations de carburant

** Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N gagnent respectivement 2,1 % et 1,8 %

** Texas Pacific Land Corp TPL.N , Schlumberger SLB.N , Devon Energy DVN.N et APA Corp APA.O progressent de 3,2 % à 4,5 % et figurent parmi les plus fortes hausses de l'indice de l'énergie

** Les sociétés de services pétroliers Baker Hughes BKR.O en hausse de 1,1% et Halliburton HAL.N en hausse de 2,8%

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et Marathon Petroleum

MPC.N augmentent respectivement de 1 % et de 1,7 %

Valeurs associées

APA
24,8450 USD NASDAQ +2,07%
BAKER HUGHES RG-A
50,6900 USD NASDAQ +1,18%
CHEVRON
160,250 USD NYSE -0,34%
DEVON ENERGY
36,720 USD NYSE +2,68%
DIAMONDBACK ENG
148,6250 USD NASDAQ +1,94%
EXXON MOBIL
117,750 USD NYSE +1,85%
Gaz naturel
2,90 USD NYMEX -1,46%
HALLIBURTON
25,310 USD NYSE +2,55%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
198,570 USD NYSE +1,06%
PHILLIPS 66
139,860 USD NYSE +0,50%
Pétrole Brent
69,98 USD Ice Europ +0,49%
Pétrole WTI
65,64 USD Ice Europ +0,61%
SLB
35,571 USD NYSE +2,84%
TX PAC LAND
950,030 USD NYSE +2,70%
