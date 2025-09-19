Les entreprises du secteur de l'énergie en baisse, les craintes concernant la demande éclipsant la baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine

19 septembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY est en baisse de 0,8%, les prix du pétrole étant en baisse O/R

** Brent LCOc1 en baisse de ~0,5 % à 67,13 $/baril et West Texas Intermediate (WTI) à terme CLc1 en baisse de 0,6 % à 63,16 $/baril

** Les prix du pétrole chutent , les inquiétudes concernant la demande de carburant l'emportant sur les attentes selon lesquelles la première réduction des taux d'intérêt de l'année par la Réserve fédérale américaine entraînerait une augmentation de la consommation

** La Réserve fédérale a réduit son taux directeur d'un quart de point de pourcentage mercredi et a indiqué que d'autres réductions suivraient, en réponse aux signes de faiblesse du marché de l'emploi

** Les principales compagnies pétrolières et gazières Exxon Mobil XOM.N en baisse marginale et Chevron CVX.N en baisse de 1,1%

** Targa Resources TRGP.N , Baker Hughes BKR.O , Devon Energy DVN.N et ONEOK OKE.N perdent entre 1,6% et 2%; parmi les plus grands perdants de l'indice de l'énergie

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N en baisse de 1% et Marathon Petroleum MPC.N en baisse marginale

** Les sociétés de services pétroliers SLB SLB.N en baisse de 1,4% et Liberty Energy LBRT.N en baisse de ~2%