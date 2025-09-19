 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les entreprises du secteur de l'énergie en baisse, les craintes concernant la demande éclipsant la baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 16:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 septembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY est en baisse de 0,8%, les prix du pétrole étant en baisse O/R

** Brent LCOc1 en baisse de ~0,5 % à 67,13 $/baril et West Texas Intermediate (WTI) à terme CLc1 en baisse de 0,6 % à 63,16 $/baril

** Les prix du pétrole chutent , les inquiétudes concernant la demande de carburant l'emportant sur les attentes selon lesquelles la première réduction des taux d'intérêt de l'année par la Réserve fédérale américaine entraînerait une augmentation de la consommation

** La Réserve fédérale a réduit son taux directeur d'un quart de point de pourcentage mercredi et a indiqué que d'autres réductions suivraient, en réponse aux signes de faiblesse du marché de l'emploi

** Les principales compagnies pétrolières et gazières Exxon Mobil XOM.N en baisse marginale et Chevron CVX.N en baisse de 1,1%

** Targa Resources TRGP.N , Baker Hughes BKR.O , Devon Energy DVN.N et ONEOK OKE.N perdent entre 1,6% et 2%; parmi les plus grands perdants de l'indice de l'énergie

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N en baisse de 1% et Marathon Petroleum MPC.N en baisse marginale

** Les sociétés de services pétroliers SLB SLB.N en baisse de 1,4% et Liberty Energy LBRT.N en baisse de ~2%

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
46,6250 USD NASDAQ -1,39%
CHEVRON
155,920 USD NYSE -1,85%
DEVON ENERGY
34,250 USD NYSE -2,16%
EXXON MOBIL
113,325 USD NYSE -0,56%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
LIBERTY ENER RG-A
10,815 USD NYSE -2,79%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
183,230 USD NYSE -0,98%
ONEOK
71,780 USD NYSE -2,47%
PHILLIPS 66
129,140 USD NYSE -1,71%
Pétrole Brent
66,73 USD Ice Europ -1,17%
Pétrole WTI
62,86 USD Ice Europ -1,29%
SLB
34,226 USD NYSE -1,44%
TARGA RESOURCES
165,710 USD NYSE -2,64%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

