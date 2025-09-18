 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les entreprises du secteur de l'énergie en baisse en raison des préoccupations économiques des États-Unis
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 19:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY chute de 4 % en raison de la baisse des prix du pétrole

** Brent LCOc1 en baisse de ~1 % à 67,32 $/baril et West Texas Intermediate (WTI) à terme CLc1 en baisse de 1 % à 63,39 $/baril

** Les prix du pétrole chutent car les traders se concentrent davantage sur les inquiétudes concernant l'économie américaine que sur le début d'une politique monétaire plus souple après que la Réserve fédérale américaine ait réduit ses taux d'intérêt pour la première fois cette année

** Les compagnies pétrolières et gazières Exxon Mobil

XOM.N et Chevron CVX.N ont baissé respectivement de 1,2 % et 1 %

** EQT EQT.N , Devon Energy DVN.N et APA Corp APA.O chutent de 1,5 % à 1,7 %, parmi les plus gros perdants de l'indice de l'énergie

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et Marathon Petroleum

MPC.N perdent respectivement 1,6 % et 1 %

** Les sociétés de services pétroliers Halliburton HAL.N et SLB SLB.N en baisse marginale

Valeurs associées

APA
23,7751 USD NASDAQ -1,57%
CHEVRON
158,600 USD NYSE -0,93%
DEVON ENERGY
34,890 USD NYSE -1,50%
EQT
49,125 USD NYSE -1,75%
EXXON MOBIL
113,860 USD NYSE -1,21%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HALLIBURTON
22,200 USD NYSE -0,36%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
182,850 USD NYSE -0,97%
PHILLIPS 66
131,080 USD NYSE -1,58%
Pétrole Brent
67,27 USD Ice Europ -0,94%
Pétrole WTI
63,41 USD Ice Europ -0,81%
SLB
34,556 USD NYSE -0,77%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

