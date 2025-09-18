Les entreprises du secteur de l'énergie en baisse en raison des préoccupations économiques des États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY chute de 4 % en raison de la baisse des prix du pétrole

** Brent LCOc1 en baisse de ~1 % à 67,32 $/baril et West Texas Intermediate (WTI) à terme CLc1 en baisse de 1 % à 63,39 $/baril

** Les prix du pétrole chutent car les traders se concentrent davantage sur les inquiétudes concernant l'économie américaine que sur le début d'une politique monétaire plus souple après que la Réserve fédérale américaine ait réduit ses taux d'intérêt pour la première fois cette année

** Les compagnies pétrolières et gazières Exxon Mobil

XOM.N et Chevron CVX.N ont baissé respectivement de 1,2 % et 1 %

** EQT EQT.N , Devon Energy DVN.N et APA Corp APA.O chutent de 1,5 % à 1,7 %, parmi les plus gros perdants de l'indice de l'énergie

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et Marathon Petroleum

MPC.N perdent respectivement 1,6 % et 1 %

** Les sociétés de services pétroliers Halliburton HAL.N et SLB SLB.N en baisse marginale