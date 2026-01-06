Les entreprises du secteur de l'énergie chutent en raison de la baisse des prix du pétrole brut due aux inquiétudes concernant l'offre et à l'incertitude concernant le Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
6 janvier - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en baisse de 2,2 %, suite à la chute des prix du brut O/R
** Brent à terme LCOc1 en baisse de 0,4 % à 61,51 $/baril, et le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLC1 en baisse de 0,6 % à 58 $/baril ** Les prix du brut chutent alors que le marché soupèse les attentes d'une offre mondiale abondante cette année et l'incertitude concernant l'approvisionnement en brut vénézuélien après l'arrestation du dirigeant du pays par les États-Unis ** Les grandes compagnies pétrolières Exxon XOM.N et Chevron
CVX.N ont baissé respectivement de ~2% et 4,2% ** ConocoPhillips COP.N baisse de 1,2%, Diamondback Energy
FANG.O baisse de 2%, et APA Corp APA.O baisse de 2,1% ** Les sociétés de services pétroliers Halliburton HAL.N en baisse de 3,3% et ProPetro Holding PUMP.N en baisse de 4%
** Les raffineurs PBF Energy PBF.N et Marathon Petroleum
MPC.N baissent respectivement de 3,1% et 1,6%
