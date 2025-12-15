Les entreprises du secteur de l'énergie chutent en raison de la baisse des prix du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY chute de 1,1% en raison de la baisse des prix du pétrole

** Le Brent LCOc1 est en baisse de 0,8% à 60,65 $/baril et les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate (WTI)

CLc1 sont en baisse de 1,03% à 56,85 $/baril

** Les prix du pétrole chutent alors que les investisseurs mettent en balance les perturbations de l'offre liées à l'escalade des tensions entre les États-Unis et le Venezuela avec les inquiétudes concernant l'offre excédentaire et l'impact d'un accord de paix potentiel entre la Russie et l'Ukraine O/R

** Les grandes compagnies pétrolières Exxon Mobil XOM.N sont en baisse de 1,3% et Chevron CVX.N est en baisse de ~1%

** APA Corp APA.O , Texas Pacific Land Corp TPL.N , Occidental Petroleum OXY.N et EOG Resources EOG.N chutent entre 2,1% et 3,1%, parmi les plus fortes baisses de l'indice de l'énergie

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et Marathon Petroleum

MPC.N sont en légère baisse

** Les sociétés de services pétroliers SLB SLB.N sont en baisse de 1,3% et Halliburton HAL.N est en baisse d'environ 1%