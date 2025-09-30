Les entreprises du secteur de l'énergie chutent alors que le plan de l'OPEP+ renforce les prévisions d'excédent de l'offre

30 septembre - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en baisse de 1,7%, suite à la baisse des prix du brut O/R

** Brent LCOc1 en baisse de 1 % à 67,27 $/baril; contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate CLc1 en baisse de 1,1 % à 62,64 $/baril ** Les prix du brut chutent avant l'augmentation prévue de la production par l'OPEP+ et alors que la reprise des exportations de pétrole de la région du Kurdistan irakien via la Turquie renforce les attentes du marché quant à un excédent de l'offre

** Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N en baisse de 1,1 % et 1,4 %, respectivement ** Séparément, XOM déclare qu'elle va licencier 2 000 travailleurs dans le monde dans le cadre d'un plan de restructuration à long terme

** Occidental Petroleum OXY.N , Halliburton HAL.N , Baker Hughes BKR.O , et SLB SLB.N chutent entre 3,2% et 4,5%, et figurent parmi les principaux perdants de l'indice de l'énergie

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et Marathon Petroleum

MPC.N ont chacun baissé de ~2%