CAC 40
7 895,94
+0,19%
Les entreprises du secteur de l'énergie chutent alors que le plan de l'OPEP+ renforce les prévisions d'excédent de l'offre
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 17:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en baisse de 1,7%, suite à la baisse des prix du brut O/R

** Brent LCOc1 en baisse de 1 % à 67,27 $/baril; contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate CLc1 en baisse de 1,1 % à 62,64 $/baril ** Les prix du brut chutent avant l'augmentation prévue de la production par l'OPEP+ et alors que la reprise des exportations de pétrole de la région du Kurdistan irakien via la Turquie renforce les attentes du marché quant à un excédent de l'offre

** Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N en baisse de 1,1 % et 1,4 %, respectivement ** Séparément, XOM déclare qu'elle va licencier 2 000 travailleurs dans le monde dans le cadre d'un plan de restructuration à long terme

** Occidental Petroleum OXY.N , Halliburton HAL.N , Baker Hughes BKR.O , et SLB SLB.N chutent entre 3,2% et 4,5%, et figurent parmi les principaux perdants de l'indice de l'énergie

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et Marathon Petroleum

MPC.N ont chacun baissé de ~2%

BAKER HUGHES RG-A
48,4500 USD NASDAQ -4,15%
CHEVRON
154,299 USD NYSE -1,14%
EXXON MOBIL
112,530 USD NYSE -1,47%
Gaz naturel
3,27 USD NYMEX -0,24%
HALLIBURTON
24,170 USD NYSE -3,36%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
192,060 USD NYSE -2,30%
OCCIDENTAL PETROLEUM
46,475 USD NYSE -3,42%
PHILLIPS 66
134,730 USD NYSE -2,14%
Pétrole Brent
67,06 USD Ice Europ -0,87%
Pétrole WTI
62,56 USD Ice Europ -0,97%
SLB
33,470 USD NYSE -4,64%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

