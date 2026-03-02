Italie: croissance du PIB révisée à la baisse, à 0,5% en 2025

( AFP / DAMIEN MEYER )

La croissance de l'économie italienne a atteint 0,5% sur l'année 2025, un chiffre revu à la baisse par rapport à une première estimation (+0,7%) publiée fin janvier, selon les données publiées lundi par l'Institut national des statistiques (Istat).

Ce chiffre est toutefois en ligne avec les prévisions de l'Istat (+0,5%).

L'ensemble de la zone euro a elle enregistré pour 2025 une croissance du PIB de 1,5%, supérieure aux attentes, selon les données officielles publiées fin janvier.

"C'est une donnée provisoire, avant une communication de l'Italie à l'Union européenne", a tempéré lundi le ministre de l'Economie Giancarlo Giorgetti dans un communiqué.

La croissance italienne a été tirée par la demande nationale (+1,5 point) tandis que la contribution de la demande extérieure et de la variation des stocks a été négative, à respectivement -0,7 point et -0,2 point.

Du côté de l'offre, la valeur ajoutée a augmenté dans l'industrie (+0,3%), la construction (+2,4%) et les services (+0,3%) tandis qu'elle a légèrement reculé dans l'agriculture et de la pêche (-0,1%), précise l'Istat dans son communiqué.

La dette de l'Italie a atteint 137,1% du produit intérieur brut (PIB) en 2025, contre 134,7% en 2024, selon l'Istat.